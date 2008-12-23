Кофеїн уповільнює хворобливі процеси в печінці

У любителів кави, що мають хронічні захворювання печінки, перебіг хвороби сповільнюється. Цю закономірність помітили учені з університету західнонімецького Ахена. "Кофеїн не може зцілити хворобу і перетворити хворі клітини на здорові, але загальмувати процес відмирання нових клітин він в змозі", - розповів керівник проекту Олаф Гресснер. "Достатньою дозою" він вважає одну-две чашки ароматного напою в день.

В ураженій печінці алкоголіків і хворих гепатитом В здорові клітини перероджуються у фіброзну рубцеву тканину. У міру скорочення кількості здорових клітин печінка втрачає здатність виконувати свої функції. На останній стадії хвороби допомогти хворому може тільки пересадка печінки, що є ризикованою операцією, результат якої передбачити неможливо.

В рамках експерименту Гресснер і його колеги в спеціальних судинах обробляли кофеїном клітини печінки хворих щурів. Завдяки цій процедурі процес утворення рубцевої тканини сповільнювався. Олаф Гресснер не виключає, що одного разу кофеїн буде визнаний медикаментом для уповільнення хворобливих процесів в печінці. Оптимізм Гресснера не розділяє його ахенский колега професор Крістіан Траутвайн: "Створити дієвий медикамент на базі кофеїну складно". Звертаючись до любителів алкогольних напоїв, Траутвайн відмітив, що кофеїн не може нейтралізувати хвороботворну дію алкоголю на печінку, навіть якщо збільшити дозу кави. "Корисні дві чашки кави, але не літр. Зловживання кави є причиною захворювань серцево-судинної системи", - додав він.

А мікробіологи з Гейдельберзького університету прийшли до висновку, що кава перешкоджає розвитку карієсу і уповільнює процес руйнування зубів. Річ у тому, що кофеїн вбиває бактерію streptococcus mutans, яка викликають карієс. Але від кави слід утриматися тим, хто мріє зберегти "голлівудську" усмішку: цей напій, що бадьорить, необоротно офарблює зубну емаль в жовтий і коричневий кольори.

ami-tass.ru