Дитячі соки в Україні - небезпечні для здоров`я
Проведено експертизу
Науково-дослідний центр незалежних споживчих експертиз Тест спільно зі Всеукраїнською громадською організацією Якість життя провів тестування основних груп продуктів, призначених для дітей, повідомляє www.zn.ua.
Як стало відомо, в деяких з них вітамінів набагато менше, ніж написано на упаковці, а деякі і взагалі шкідливі для здоров`я не тільки дітей, але і дорослих.
"Для тестування ми вибрали продукцію п`яти фірм: Вітамінна абетка,ОКЗДП,Сандорик, Вінні і НІРР", - розповідає Валентин Безрукий, керівник Тесту.
Вміст калія у всіх зразках значно вищий - в 3-5 разів - норм для соків. Але що ще більш здивувало, так це перевищення всіх норм по натрію. Для натуральних і відновлених соків цей показник складає 26 міліграм на 100 г, а для соків з цукром, як позиціонує себе зразок ОКЗДП, всього 5 міліграм.
Як пише Дзеркало Тижня, перевищення рекомендованих добових доз натрію може обернутися серйозними проблемами із здоров`ям не тільки дітей, але і дорослих.
Особливо небезпечно перевищення натрію для дітей до одного року, у яких водний-сольовий обмін ще не стабілізувався. Ця проблема давно відома, тому в деяких країнах зм`якшування води іонообмінним шляхом дозволено тільки в тому випадку, якщо при цьому не відбувається підвищення вмісту у воді іонів натрію, відзначає видання.
Експертів особливо здивувало дуже високе, як для натурального соку, кількість натрію в продукції HIPP: при заявленому 1мг/100г фактично було виявлено аж 94 міліграми.
Як повідомляється, в результаті дослідження, яке проводилося в лабораторіях Укрметртестстандарта, занесло в чорний список немало соків, вживати які небезпечно для здоров`я.
Як стало відомо, в деяких з них дріжджів в шість разів більше норми. Напій натуральний апельсиновий сік з шматочками апельсина корейського виробництва містить штучний фарбник з поетичною назвою сонячний захід, який заборонений для харчових продуктів.
Азербайджанський гранатовий сік натуральний містить рекордна кількість бензоату натрію Е211, що неприпустимо для даного продукту, а також сорбінову кислоту Е200, про яку умовчує маркіровка.