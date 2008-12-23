Дитячі соки в Україні - небезпечні для здоров`я

Науково-дослідний центр незалежних споживчих експертиз Тест спільно зі Всеукраїнською громадською організацією Якість життя провів тестування основних груп продуктів, призначених для дітей, повідомляє www.zn.ua.

Як стало відомо, в деяких з них вітамінів набагато менше, ніж написано на упаковці, а деякі і взагалі шкідливі для здоров`я не тільки дітей, але і дорослих.

"Для тестування ми вибрали продукцію п`яти фірм: Вітамінна абетка,ОКЗДП,Сандорик, Вінні і НІРР", - розповідає Валентин Безрукий, керівник Тесту.

Вміст калія у всіх зразках значно вищий - в 3-5 разів - норм для соків. Але що ще більш здивувало, так це перевищення всіх норм по натрію. Для натуральних і відновлених соків цей показник складає 26 міліграм на 100 г, а для соків з цукром, як позиціонує себе зразок ОКЗДП, всього 5 міліграм.

Як пише Дзеркало Тижня, перевищення рекомендованих добових доз натрію може обернутися серйозними проблемами із здоров`ям не тільки дітей, але і дорослих.

Особливо небезпечно перевищення натрію для дітей до одного року, у яких водний-сольовий обмін ще не стабілізувався. Ця проблема давно відома, тому в деяких країнах зм`якшування води іонообмінним шляхом дозволено тільки в тому випадку, якщо при цьому не відбувається підвищення вмісту у воді іонів натрію, відзначає видання.

Експертів особливо здивувало дуже високе, як для натурального соку, кількість натрію в продукції HIPP: при заявленому 1мг/100г фактично було виявлено аж 94 міліграми.

Як повідомляється, в результаті дослідження, яке проводилося в лабораторіях Укрметртестстандарта, занесло в чорний список немало соків, вживати які небезпечно для здоров`я.

Як стало відомо, в деяких з них дріжджів в шість разів більше норми. Напій натуральний апельсиновий сік з шматочками апельсина корейського виробництва містить штучний фарбник з поетичною назвою сонячний захід, який заборонений для харчових продуктів.

Азербайджанський гранатовий сік натуральний містить рекордна кількість бензоату натрію Е211, що неприпустимо для даного продукту, а також сорбінову кислоту Е200, про яку умовчує маркіровка.