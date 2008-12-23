Революційний метод боротьби з раком

Крихітна трубка, вставлена як шунт на периферії кровотоку, здатна вибірково забирати з нього ракові клітки, видавати їм команду "померти", а потім назад випускати в кровотік, де вони і припиняють існування. Вражаюче досягнення належить групі учених, очолюваній Майклом Кінгом з Університету Рочестера.

Фахівці побудували і протестували прототип незвичайного фільтру крові, який, будучи вбудованим в кровотік людини, очищає організм від ракових кліток, які розповсюджуються з цим самим кровотоком. "Це трохи складніше, чим просто фільтрація крові", - заявив Кінг.

Пристрій являє собою трубку, внутрішня поверхня якої покрита набором специфічних білків. Перші, звані селектіни, займаються вибірковим захопленням кліток, які пливуть по кровотоку. Ракові клітки, які потрапили в обійми селектінів, перекочуються уздовж поверхні трубки. І тут вони потрапляють під дію другого білка, підібраного Кінгом і його командою. Це протеїн TRAIL (Tumor Necrosis Factor Related Apoptosis-inducing Ligand), його ім`я спрощено можна перевести як чинник індукованного апоптоза пухлини. Він впливає на два "рецептори смерті" на поверхні клітки, передаючи їй команду на самознищення.

Потім клітка випускається назад в кровотік, де вона загине протягом одного - двох днів. І це важливий момент розробки: білки, які спрацювали, відпустивши клітку, знов готові прийняти чергову "підопічну".

Автори пристрою випробували його в лабораторних умовах на ракових клітках передміхурової залози і товстої кишки (а взагалі покриття можна настроювати і на інші типи ракових кліток).

З`ясувалося, що експериментальна трубочка вбиває 30% пухлинних кліток, не наносячи збитку кліткам здоровим. Така допомога в лікуванні раку - принципово нове слово в медицині. Майкл і його колеги відзначають, що повинен пройти ще якийсь час, перш ніж "антираковий шунт" дійде до клінічних випробувань. Але перспективи принадні. Такий фільтр дозволить запобігти метастазуванню і тим самим збільшить шанс хворого на виживання.

neboley.com.ua