Проблему фінансування Академії меднаук повинні вирішити до кінця тижня - Розенко

Віце-прем'єр-міністр України Павло Розенко доручив Міністерству фінансів України провести зустрічі з керівництвом Національної академії наук України (НАНУ) та Національної академії медичних наук України (НАМНУ) і до кінця поточного тижня виявити і вирішити всі проблемні питання, пов'язані з фінансуванням установ.

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Згідно з повідомленням прес-служби Кабінету Міністрів, про це Розенко заявив на засіданні міжвідомчої робочої групи із забезпечення підвищення мінімальної зарплати.

«У нас виникла системна проблема фінансування установ Національної академії медичних наук України, є питання щодо Національної академії наук із забезпечення виконання рішення про підвищення мінімальної зарплати до 3200 грн», - цитуються в повідомленні слова Розенка.

Він зазначив, що в державному бюджеті є всі необхідні кошти, щоб забезпечити фінансування всіх установ НАНУ і НАМНУ з урахуванням підвищення мінімальної заробітної плати.

«До мене з листом звернувся президент НАМНУ, є публічні заяви керівників установ, які входять до структури НАМНУ, про те, що людей звільняють, переводять на неповні ставки, деякі навіть оголошують про те, що вже не приймають хворих на лікування. Вчора на засіданні уряду я довів цю інформацію до відома членів Кабінету міністрів, і прем'єр-міністр дав доручення Міністерству фінансів у найкоротші терміни розв‘язати цю проблему», - зазначив Розенко.

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Віце-прем'єр-міністр доручив Мінфіну до кінця поточного тижня провести зустрічі з керівництвом НАМНУ та НАНУ і розв‘язати цю проблему.

«Я звертаюся до Мінфіну - якщо виникла проблема з тимчасовими кошторисами чи несвоєчасним розподілом коштів, терміново розібратися і вирішити це питання. Буквально два дні є, щоб вирішити це питання», - наголосив він.

Як повідомляв УНІАН, з 1 січня поточного року в Україні набула чинності норма про підвищення мінімальної заробітної плати до 3200 грн. Додатковий обсяг видатків на забезпечення підвищення мінімальної зарплати, за оцінками уряду, становитиме до 40 млрд грн. Крім того, з початку року набули чинності законодавчі норми, якими серед іншого передбачається введення штрафу за виплату зарплат «у конверті» в розмірі 100 мінімальних заробітних плат.

Підвищення заробітних плат українців цього року є одним з ключових завдань уряду на цей рік. У Кабміні наголошують: основи зростання промислового виробництва і розвитку індустріального потенціалу країни закладено, і вони дадуть змогу роботодавцям забезпечити зростання доходів найманих працівників.

Уряд пильно стежитиме за виконанням цього завдання і моніторитиме ситуацію з виплатою зарплат як у бюджетній сфері, так і в приватному секторі. З цією метою в уряді і на місцевому рівні створено спеціальні робочі групи з моніторингу ситуації. Відповідальним за роботу таких груп призначено віце-прем'єр-міністра Павла Розенка.