Як розрахувати для себе калорії?

Які лишень дієти не пропонують нашій увазі, які тільки жорсткі обмеження не пропонується вводити в свій раціон, щоб позбавитися кількох зайвих кілограмів.

Однак можна для себе бути чудовим дієтологом, якщо правильно планувати своє щоденне меню з урахуванням калорійності тих або інших продуктів.

Якщо норми дотримуватися, то за три-чотири тижні можна позбавитися вісьми-десяти кілограмів.

Головне, дотримуватися особливих умов пропонованої дієти, які не відрізняються особливою складністю: харчуватися в один і той же час не рідше за п`ять-шести разів на день; випивати не менше півтора літри води на день; використовувати обмежену - до однієї чайної ложки - солі на день, підсолювати нею краще вже приготовані блюда.

Для того, щоб самостійно скласти свій денний раціон вам буде досить ознайомитися з таблицею калорійності продуктів, головне, щоб він не перевищував в цілому 1800 ккал.

Калорійність продуктів

(кал на 100 г)

М`ясо баранини, індичка, яйця, житній хліб 150-200

Яловичина, телятина, печінка яловича, риба, ацидофілін, сир нежирний, ряжанка 80-150

Кури 1 категорії, сир жирний, вершки, сметана 20-% жирності, пшеничний хліб, родзинки 200-250

Нежирні кефір, кисле молоко, стручкова квасоля, морква, кріп, кавун, диня, цитрусові 30-40

Крупи, макаронні вироби, боби (горох, квасоля, соя), мед 250-300

Свинина, гусак, сир, сметана 40% жирності, цукор 350-400

Вершкове масло, маргарин 700-750

Олія, топлене вершкове масло 890-899

Бринза, картопляний крохмаль, сушені плоди шипшини, курага, чорнослив, горіхи 250-300

Морська капуста, лук-латук, селера менше 10

Капуста, огірки, салат, гриби 10-20

Кабачки, патисони, гарбуз, перець, зелений лук, журавлина 20-30

Цибуля-порей, ріпчаста, петрушка, буряк, вишня, слива, яблука, груші 40-50

Зелений горошок, виноград 70

Так само, ми хочемо запропонувати вашій увазі два можливі варіанти денного меню.

Варіант 1

Перший сніданок: яєчня з двох яєць; салат зі свіжої капусти і чай з молоком.

Другий сніданок: сир, чай, відвар або сік шипшини.

Обід: салат з овочів, капусняк, відварна курка з овочами, компот або відвар шипшини.

Полудень: склянка молока, соку або відвару шипшини.

Вечеря: сто грамів відварної риби, овочеве рагу і чай.

Перед сном – склянка кефіру.

Варіант 2

Перший сніданок: сто грамів відварного м`яса із зеленим горошком, чай.

Другий сніданок: сирок або печене яблуко.

Обід: салат з овочів, овочевий суп, відварна риба, компот.

Полудень: відвар шипшини.

Вечеря: сир, чай.

Перед сном – склянка кефіру.

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