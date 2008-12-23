В Україні поки не перевищено епідемічні пороги захворюваності на грип - МОЗ

За минулий тиждень, 15-21 грудня, у всіх 10 контрольних містах України показники захворюваності на грип та ГРІ перебували на сезонному, звичайному для цієї пори року рівні. У жодному з міст епідемічні пороги захворюваності перевищено не було.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства охорони здоров’я з посиланням на Український центр грипу (УЦГ).

У всіх дитячих вікових групах населення рівень захворюваності зменшився.

За даними обласних вірусологічних лабораторій, захворюваність в основному була зумовлена активізацією респіраторних вірусів: аденовірусів, вірусів парагрипу та РС-вірусів. Активізація вірусів грипу в країні поки що не розпочалася.

У країнах Європи, в США та Росії також спостерігається низький рівень захворюваності на грипоподібні захворювання.

10 контрольних міст УЦГ – це Вінниця, Дніпропетровськ, Донецьк, Запоріжжя, Київ, Львів, Одеса, Сімферополь, Харків, Чернігів.