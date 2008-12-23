Через тиждень народиться генетично модельована дитина

Народження першої у Великобританії генетично модельованої дитини - світова сенсація – має відбутися через тиждень. 27-річна жінка, ім`я якої з міркувань її безпеки, не називається, подарує життя дівчинці, у якої відсутній мутаційний ген. Згодом, згідно родоводу, він міг привести до розвитку раку грудей. Про це повідомила у суботу газета "Дейлі Експрес". За даними видання, цей проект здійснюється під контролем групи лікарів лікарні столичного Університетського коледжу.

За заявою фахівців, подібне знакове народження дитини вселяє надію в тисячі інших сімей з історією смертоносних захворювань.

Батьки дитини, бажали, щоб їхня дитина позбулася гена, який був джерелом захворювання в декількох поколіннях. Носій гена - чоловік сімейства. У його роду жінки в трьох поколіннях хворіли на рак, коли вони долали 20-річний вік. У числі потерпілих - його бабуся, мати, сестра і кузина.

Загроза захворювання дитини в такій сім`ї передаваною по спадку страшною недугою, за даними експертів, досягає 80 відс.

ami-tass.ru