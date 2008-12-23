Цього року на Кіровоградщині усиновлено 102 дитини

Впродовж цього року у Кіровоградській області було усиновлено 102 дитини-сироти та дитини, позбавлені батьківського піклування, що вдвічі більше, ніж у попередні роки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив начальник служби у справах неповнолітніх Кіровоградської облдержадміністрації Петро ПОГИНАЙКО.

За його словами, 42 українські сім’ї усиновили 45 дітей, а громадянами інших країн (38 родин) були усиновлені 57 кіровоградських малюків. «Це, переважно, громадяни Сполучених Штатів Америки, Іспанії, Італії та Ізраїлю», - зазначив П.ПОГИНАЙКО.

Всього на Кіровоградщині проживають 3464 дитини-сироти та дитини, позбавлені батьківського піклування. Як зауважив начальник служби ОДА, 70% з них є соціальними сиротами, тобто вони мають батьків, позбавлених прав на виховання через асоціальний спосіб життя. «Лише у 2008 році в судах розглядалося близько 350 справ щодо позбавлення батьківських прав», - наголосив П.ПОГИНАЙКО.

За його словами, цього ж року на Кіровоградщині створено 9 дитячих будинків сімейного типу та 48 прийомних сімей, у які влаштовано 128 дітей.

Також на сьогодні 1864 дитини-сироти та дитини, позбавлені батьківського піклування, виховуються в родинах опікунів та піклувальників, що становить близько 54% від загальної кількості дітей даної категорії.