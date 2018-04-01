ТОП-10 медичних відкриттів 2008 року

Медицина не стоїть на місці: учені зі всього світу працюють над розробкою нових ліків і методик. Що ж лікарі зробили для людства у 2008 році?

1. Навчилися вирощувати стовбурові клітини з людської шкіри. Стовбурові клітини могли б стати найбільшим проривом в медицині ще багато років тому, але в справу втрутилися етичні спори, а потім і законодавча заборона на використання цих технологій в багатьох країнах. З одного боку, з цих чарівних клітинок лікарі можуть виростити практично будь-яку тканину людського тіла і замінити непрацююче серце або зіпсовану печінку. З іншої, ці клітини створюють зі штучно вирощених людських ембріонів - а це все одно, що вирощувати дітей на забій, вважає багато хто.

2. Зрозуміли, в чому справжня причина інфарктів і як її усунути. За статистикою, близько половини всіх інфарктів відбувається у людей з нормальним рівнем холестерину. Це і збивало з пантелику і медиків, і пацієнтів: адже холестерин традиційно вважався основною причиною серцево-судинних неполадок. І ось в листопаді цього року американський кардіолог Пол Рідкер заявив, що виявив ще один чинник, що викликає інфаркт. А саме внутрішнє запалення. Він також стверджує, що зняти цей стан просто - треба приймати статини, традиційно виписувані людям з високим рівнем холестерину.

Інші дослідження підтверджують теорію Рідкера. Наприклад, одне з них показало, що показником запалення є особливий С-реактівний білок (СРБ), який неважко виявити в крові. Лікарі провели експеримент: пролікували статинами людей з нормальним рівнем холестерину, але підвищеним СРБ. В результаті ризик інфаркту для них впав на 54%. Для порівняння: при високому рівні холестерину і нормальному СРБ результативність цих препаратів складає не більше 20%.

3. Провели операцію без єдиного розрізу. І не одну. Причому експерименти в цьому напрямі продовжуються: хірурги по всьому світу знаходять нові способи проникнути в людське тіло (і щось в ньому починити) без зовнішніх втручань. Перша подібна операція пройшла в березні, в Каліфорнійському університеті (США). Лікарі успішно видалили жінці запалений апендикс через... піхву. Трохи пізніше почали проводити нескладні операції на стінках шлунка через рот пацієнта.

Звичайно, "без єдиного розрізу" - це перебільшення. Лікарі роблять розрізи, але усередині тіла, а це значно зменшує запальний процес і прискорює одужання пацієнта. І звичайно, ніяких шрамів.

4. Привнесли аналіз генома в маси. Будь-якому з нас хоч раз в житті робили аналіз сечі та крові. Це, загалом, найпоширеніші і найпростіші зі всіх видів медичних досліджен. Цього року список медпослуг передових західних клінік поповнився ще одним, трохи складнішим аналізом - аналізом генома.

Коштує це задоволення "лише" 400 доларів і є абсолютно безболісним: аналіз проводиться за вмістом слини. Проте про результат медики сперечаються до цих пір: на думку багатьох фахівців, людство все ще не володіє достатніми науковими знаннями для того, щоб точно інтерпретувати геном. З іншого боку, подібний тест дозволяє визначити багато спадкових захворювань, а також схильність, наприклад, до раку. Подібні дослідження медики могли робити і раніше, але коштували вони набагато дорожче і були доступні тільки особливим пацієнтам.

5. Знайшли 4 гени хвороби Альцгеймера. Від цього захворювання немає ні ліків, ні щеплення. Визначити, захворієте ви ним чи ні, неможливо, точно діагностувати теж. Тим часом відсоток захворюваності досить високий - до 30% після 70 років - і продовжує зростати. У деяких хворих перші симптоми з`являються вже після 40 років - а це порушення пам`яті, уваги, моторних функцій, у важких стадіях - нездатність впоратися з простими розумовими завданнями, втрата дієздатності і в результаті смерть. Хвороба Альцгеймера є провідною причиною старечого недоумства, і справлятися з нею лікарі так і не навчилися.

Саме тому виявлення 4 генів, пов`язаних з хворобою, стало справжнім проривом цього року. Поки медики точно не визначили роль цих генів в розвитку хвороби, але сподіваються, що їх вивчення допоможе зрозуміти, як їй запобігти.

6. Винайшли 1 щеплення на 5 хвороб. А саме: від дифтерії, правця, кашлюку, поліомієліту і гемофілічного грипу типу В. Це відкриття має значно полегшити життя і дітям, і, звичайно, їх батькам. Окрім вигідного поєднання "5 в одному", щеплення показало слабкі побічні ефекти (невелике почервоніння в місці уколу і рідко - підвищення температури тіла). Робити щеплення треба 4 рази: 3 рази між 2 і 6 місяцями і ще один - між 15 і 18 місяцями. Але це все одно менше, ніж щепити дитину від всіх хвороб окремо.

7. Придумали, як швидше вилікувати рак грудей. І знову першу роль зіграли генні тести - вони, схоже, стають все більш поширеним інструментом в підмозі лікарям. Причому допомагають не тільки виявити, але і лікувати найсерйозніші захворювання. Новий аналіз, що одержав назву SPOT-Light (дослівно - "прожектор"), дозволяє медикам визначити, наскільки ефективно буде медикаментозне лікування ракової пухлини. Інший тест - "Онкотип-Dx" (OncotypeDx) - показує вірогідність рецидиву і можливу ефективність хіміотерапії.

8. Виявили синдром Дауна за аналізом крові. Досі найнадійнішим способом діагностувати синдром Дауна до народження дитини був амніоцентез. Це болісна і небезпечна процедура, при якій лікар забирає зразок навколоплідної рідини за допомогою голки. При цьому навіть натренований фахівець ризикує ушкодити своїй пацієнтці нерв або, більш того, викликати викидень.

Тепер же лікарі зможуть визначити наявність хвороби за допомогою звичайного аналізу крові майбутньої мами. Вони виявили, що невелика кількість ембріональної ДНК потрапляє в кровотік матері, а в них вже легко "зловити" підвищені рівні 21-х хромосом, які і є сигналом хвороби. Поки технологія аналізу знаходиться на стадії розробки але фахівці готують йому велике майбутнє.

9. Вказали раковим хворим, як легше пережити хіміотерапію. Нудота - типовий наслідок хіміотерапії, тільки на відміну від морської подорожі, тривати вона буде тижнями. Втім, американські медики виявили, що справитися з нею так само легко, як з морською хворобою - за допомогою пластиру проти качки. У більшості подібних засобів міститься речовина граністерон, яка всмоктується в кров через шкіру і блокує серотонінові рецептори мозку. Результат - менше запаморочення і заспокоєний шлунок, а триває ефект від однієї наклейки до 5 днів.

10. Вставили жінці нове горло. 30-річній іспанці Лорене Кастілло надзвичайно пощастило з лікарем: той виявився справжнім художником від медицини і "створив" пацієнтці нові дихальні шляхи з донорської трахеї і її власних стволових клітин. Це перший в історії медицини випадок, коли людині пересадили орган з використанням стовбурових клітин з його ж кісткового мозку. Це дозволило вирішити відразу декілька проблем Кастілло. Пацієнтка страждала туберкульозом, і це практично убило її дихальні шляхи - була потрібна пересадка. З іншого боку, щоб донорський орган не був відторгнутий власним імунітетом жінки, останній потрібно було подавити медикаментами. Але це б дозволило туберкульозу дуже швидко її знищити. Тому лікарі і ухвалили рішення помістити донорську трахею в своєрідний мішок із стовбурових клітин пацієнтки - таким чином організм сприйняв новий орган як свій власний.

"Аргументы и факты"