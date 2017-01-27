Канада передала Україні 10 "швидких" для надання екстреної допомоги

Як передає кореспондент УНІАН, урочиста передача «швидких» медичним закладам різних областей України відбулася сьогодні на Михайлівській площі в Києві.

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Як зазначив посол Канади в Україні Роман Ващук, «швидкі» надійшли з п'яти провінцій Канади: Квебеку, Альберти, Онтаріо, Манітоби та Саскачевану.

"Це зусилля громадянського суспільства, провінційних урядів і федерального уряду цілої Канади у співпраці, зокрема, з Конгресом українців Канади, його ініціативою допомоги Україні, із "Карітас України", сотень людей, які зібрали цей подарунок", - сказав посол.

Також він сказав, що передача «швидких» присвячена 25-й річниці встановлення дипломатичних відносин між Україною та Канадою.

За словами Ващука, передані Україні «швидкі» повністю адаптовані до українських реалій. Він зазначив, що вперше Канада передавала Україні автомобілі «швидкої допомоги» два роки тому, але тоді було зроблено багато зауважень, як їх потрібно краще адаптувати. З того часу були враховані усі побажання.

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Своєю чергою представник Канадсько-української фундації Джон Гулюк сказав, що приблизна вартість однієї «швидкої» становить 40 тис. канадських доларів.

Крім того, начальник Управління екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Міністерства охорони здоров'я України Тетяна Тимошенко повідомила, що з цих десяти машин три будуть направлені у Луганську область, чотири - у Харківську, решта – в Чернівецьку і Тернопільську.

У прифронтовій зоні на Луганщині ці автомобілі будуть задіяні для надання допомоги як цивільному населенню, так і пораненим українським військовим. "Все, що стосується Луганської області, вони будуть працювати в Центрі екстреної медичної допомоги", - сказала Тимошенко. Вона підтвердила, що ці «швидкі» повністю обладнані відповідно до українських потреб. За її словами, за допомогою цих «швидких» лікарі зможуть надавати екстрену допомогу для стабілізації стану людей для того, щоб їх можна було доставити до закладу охорони здоров'я.

На Харківщині ці машини обслуговуватимуть сільські райони.

Президент Міжнародної благодійної організації "Карітас України" Андрій Васькович сказав, що у Чернівецькій та Тернопільській області ці «швидкі» працюватимуть у дитячих лікарнях.

Посол Ващук запевнив, що Канада і надалі продовжить допомагати Україні.

"Наші акції не є одноразовими, вони є тривалими», - підкреслив він і додав, що невдовзі очікується передача медичного обладнання. «Також буде розгортатися навчальний проект з надання екстреної першої допомоги для працівників ДСНС у різних регіонах України", - додав посол Ващук.