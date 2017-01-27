В Україні пацієнти з гемофілією не забезпечені якісними лікарськими препаратами - ВТГ

Про це на прес-конференції в УНІАН заявив голова правління Всеукраїнського товариства гемофілії (ВТГ) Олександр Шміло.

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Він наголосив, що сьогодні до проблеми із забезпеченням препаратами хворих на гемофілію додалася ще й проблема масового інфікування ВІЛ, гепатит В, С через внутрішньовенне введення препаратів минулого століття (плазми, кріопреципітату).

«За нашими даними, в Україні пацієнти з гемофілією з 16 років у 99% інфіковані гепатитом С, майже 60% летальних випадків у хворих на гемофілію трапляються через цироз печінки, а не крововилив. Зараз ситуація ускладнюється тим, що тільки наприкінці першого місяця 2017 року було оголошено тендер на закупівлю препаратів для хворих на гемофілію з державного бюджету за 2016 рік. Це говорить про те, що сучасні, безпечні препарати з'являться не раніше квітня 2017 року, а весь проміжок часу будуть застосовуватися небезпечні препарати, які не мають сертифікації за міжнародними вимогами», - сказав Шміло.

За його словами, влада Києва виділила на вирішення проблеми пацієнтів з гемофілією 136 млн грн. «Для порівняння - у 2016 році для лікування гемофілії у дорослих по Україні було виділено 119 млн, на дітей - 163 млн грн. У 2017 виділено 421 млн грн для дорослих хворих, на дітей - 240 млн грн. І це б радувало, якби не інфляція. На рахунку МОЗ лежали гроші півроку, поки передали ... чому така тягучка була - не пояснили», - сказав Шміло.

Голова Львівської обласної організації ВТГ Андрій Висоцький акцентував, що у Львівській області проблема лікування гепатиту у дорослих, хворих на гемофілію, - катастрофічних розмірів.

«З осені 2016 року пацієнти не мають сучасних очищених препаратів для лікування гемофілії. В Україні немає централізованого постачання якісних препаратів для лікування гемофілії. Місцева влада не допомагає, незважаючи на численні звернення хворих і заявки на закупівлю ліків», - сказав Висоцький.

За його словами, хворі на гемофілію використовують препарати, через які дуже легко заразитися смертельними вірусними інфекціями.

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«Практично 100% хворих на гемофілію мають серйозні проблеми. Зараження хворих на гемофілію гепатитом С відбувалося через використання неякісних препаратів, які не очищені. Діти, які з народження були на препаратах якісних, які відповідають сучасним вимогам, зараз переходять на старі препарати. Витрати, які держава вже виділила на лікування дітей з гемофілією ефективними препаратами, перекреслюються», - зазначив Висоцький.

Гемофілія - це важке орфанне, генетичне захворювання, яке характеризується порушенням згортання крові через дефіцит окремих білків - чинників згортання крові.