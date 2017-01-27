МОЗ оголосив конкурс на посаду головлікаря "Охматдиту"

Як повідомили УНІАН у МОЗ, відкритий конкурс на посаду головного лікаря Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит» МОЗ України оголосили у зв’язку із закінченням терміну контракту з попереднім керівником – Юрієм Гладушем.

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В.о. міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун заявила, що впровадження конкурсної процедури ініціювали громадські активісти, які, зокрема, входять до опікунської ради Охматдиту.

"Ми створили усі умови для проведення максимально прозорого конкурсу на цю посаду і сподіваємося, що така традиція стане правилом для усіх майбутніх призначень керівників закладів», – сказала Супрун .

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Кандидат має подати декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2016 рік та пропозицію розвитку Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит» МОЗ України на 3 роки.

Документи прийматимуть протягом 30 календарних днів з часу оголошення конкурсу.