У Тернополі відкрито водолікарню

На базі Тернопільської обласної комунальної клінічної психоневрологічної лікарні відкрили водолікарню та фізіотерапевтичне відділення.

Як передає кореспондент УНІАН, під час урочистого відкриття начальник обласного Управління охорони здоров’я Богдан ОНИСЬКІВ запевнив, що дані заклади дадуть можливість зменшити смертність серед людей, які мають серйозні судинні ураження центральної нервової системи, на 50%.

“В області щороку переносять інсульти близько 2 тис. пацієнтів. На жаль, понад 800 з них помирає. Тому відкриття фізіотерапевтичного відділення та водолікарні дасть можливість зменшити смертність від інсультів наполовину, а своєчасна та правильно проведена реабілітація підвищить шанси хворих повернутися до повноцінного життя”, - сказав він.

За словами головного лікаря обласної психоневрологічної лікарні Володимира ШКРОБОТА, водолікарня зможе надавати широкий спектр процедур, необхідних для лікування та реабілітації пацієнтів. “У нас з’явилася можливість впровадити нові лікувальні та оздоровчі методи фізіотерапії, як ось душ Шарко, циркулярний душ, висхідний душ, дощовий душ, підводний душ-масаж, перлинні ванни, ароматичні ванни, гідрогальванічні ванни, вихрові ванни для рук і для ніг. Також пацієнтам доступні такі теплопроцедури, як парофінотерапія, озокеритотерапія тощо. У лікарні діятимуть басейн, фінська сауна, вібросауна, турецька баня”, – повідомив В.ШКОРОБОТ.

Він також зауважив, що для пацієнтів із захворюванням хребта вперше в Україні на базі фізіотерапевтичного відділення введено метод сухого витяжіння з сучасним комп’ютерним оснащенням.

Участь в урочистому відкритті водолікарні та фізіотерапевтичного відділення взяли голова облдержадміністрації Юрій ЧИЖМАРЬ, голова облради Михайло МИКОЛЕНКО, міський голова Тернополя Роман ЗАСТАВНИЙ.

Довідка УНІАН. Тернопільська обласна комунальна клінічна психоневрологічна лікарня є найбільшим лікувально-профілактичним закладом Тернопільщини, в якому щороку проходять стаціонарне лікування та реабілітацію понад 16 тис. хворих з психіатричною та неврологічною патологією. В лікарні працює 884 працівники, функціонує 11 психіатричних відділень та 5 неврологічних.