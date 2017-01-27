Створення госпітальних округів не спричинить закриття медзакладів - Зубко

Створення госпітальних округів не призведе до закриття медичних установ.

Читайте такожЧутки про закриття лікарень в Україні є неправдивими - МОЗЯк передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу заявив віце-прем'єр-міністр - міністр регіонального розвитку, будівництва і ЖКГ Геннадій Зубко.

«Жодну медичну установу в умовах такого реформування не буде закрито, і будуть ще більш посилені можливості безпосереднього надання послуг», - заявив він.

Зубко зазначив, що на сьогодні органам місцевого самоврядування надається можливість брати безпосередню участь у розробці плану мережі медичних закладів, аби зробити медичні послуги доступними та якісними.

«Після того, як буде завершений план розвитку мережі медичних закладів в Україні, держава активно долучиться до підтримки та фінансування цих планів. Це означає, що не лише місцеве самоврядування буде фінансувати та розвивати цю мережу, а держава також буде вкладати кошти. Але ми повинні бачити, яким чином сама громада визначає, яку найкраще послугу і в якому медичному закладі потрібно надати», - заявив віце-прем’єр.

Читайте такожМОЗ поширить житомирський досвід створення госпітальних округів

Як повідомляв УНІАН, уряд України планує розпочати реформу охорони здоров'я на початку 2017 року і завершити до 2020 року.

Передбачається, зокрема, що в Україні запрацюють госпітальні округи. В МОЗ зазначали, що межі та склад госпітальних округів мають визначатись таким чином, щоб жителі мали доступ до вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги у межах свого госпітального округу. Адміністративним центром госпітального округу є населений пункт із населенням понад 40 тис. осіб, у якому розміщена багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування другого рівня. Зона обслуговування госпітального округу визначається часом доїзду до багатопрофільних лікарень інтенсивного лікування, що не повинен перевищувати 60 хвилин, та бути еквівалентною радіусу зони обслуговування 60 км.