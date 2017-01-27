МОЗу перерахували 60 млн грн, які намагалися вкрасти при будівництві "Охматдиту"

Суд скасував арешт 60 млн грн, які намагалися вкрасти при будівництвідитячої лікарні "Охматдит", гроші перераховані Міністерству охорони здоров'я.

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Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив генеральний прокурор України Юрій Луценко.

«ГПУ розслідує справу про нецільове використання у 2015 році 60 млн коштів керівництвом ДП «Укрмедпроектбуд» при будівництві «Охматдит». Вчора за пропозицією ГПУ арешт цих коштів судом було скасовано», - написав він.

«Сьогодні під контролем НБУ казначейство перерахувало ці кошти МОЗу для будівництва «Охматдиту», - додав Луценко.

Як повідомлялося раніше, Печерський районний суд обрав запобіжний захід колишнім директорам держпідприємства «Укрмедпроектбуд» і ТОВ «Укрпрофмед», яких підозрюють у розкраданні понад 9 млн грн, які призначалися на реконструкцію лікарні «Охматдит» у 2012 - 2014 роках.

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В липні 2016 року Служба безпеки України повідомляла, що трьом фігурантам справи про розкрадання понад 9 млн грн державних коштів на дитячій лікарні "Охматдит" було оголошено про підозру.

В СБУ нагадали, що протягом 2012-2014 років ДП "Укрмедпроектбуд" отримало з бюджету кошти на закупівлю медичного обладнання та добудову дитячої лікарні. Для реалізації завдань чиновники уклали договір з комерційною структурою ТОВ "Укрпрофмед". Однак за попередньою змовою з посадовцями бізнесмени штучно завищили вартість обладнання та робіт на 9,2 млн грн.