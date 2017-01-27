Японія надала Україні 290 тис. дол. на реалізацію 5 медпроектів

Уряд Японії надав Україні безвідплатну фінансову допомогу на суму близько 290 тис. дол. на реалізацію 5 проектів у сфері медицини та освіти в рамках першого етапу фінансування програмної підтримки проектів людської безпеки “Кусаноне”.

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Як передає кореспондент УНІАН, підписання 5 грантових угод з благодійними організаціями, які будуть реалізовувати відповідні проекти, відбулося сьогодні в Києві за участю посла Японії в Україні Шігекі Сумі.

Проекти будуть реалізовувати у Сумській, Запорізькій, Дніпропетровській, Миколаївській і Одеській областях.

Зокрема, передбачена реалізація наступних проектів: проект модернізації медичного обладнання у Краснопільській центральній районній лікарні; проект модернізації медичного обладнання у Запорізькому обласному протитуберкульозному клінічному диспансері; проект модернізації медичного обладнання у Новомосковській центральній районній лікарні; проект модернізації медичного обладнання у Первомайській центральній міській багатопрофільній лікарні; проект покращення навчальних умов у приміщенні навчального корпусу Жовтневого навчально-виховного комплексу “ЗОШ 1-3 ступенів” - ДНЗ Одеської області.

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Підписання другої частини контрактів в рамках цієї програми планується на лютий 2017 року.

Зазначалося, що загалом з березня 2014 року Японія надала Україні фінансову підтримку для стабілізації та стимулювання реформ в Україні на загальну суму 1,86 млрд дол. США.