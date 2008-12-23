Опротестовано рішення Київради по скороченню видатків на медицину

Прокуратурою міста Києва винесено протест на рішення Київської міської ради від 30 жовтня 2008 року, відповідно до якого були скорочені видатки у галузі освіти та охорони здоров’я за захищеними статтями на суму майже 46 млн. грн.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури міста Києва.

Насамперед, йдеться про такі захищені статті видатків загального фонду бюджету на 2008 рік як оплата праці працівникам бюджетних установ, нарахування на заробітну плату, забезпечення продуктами харчування, придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів, оплата комунальних послуг та енергоносіїв, поточні трансфери населенню.

Зважаючи на те, що під час прийняття даного рішення Київрада порушила вимоги Конституції України, Бюджетного кодексу України, Закону України “Про Державний бюджет України на 2008 рік”, прокуратура столиці вимагає негайно привести це рішення відповідно до вимог чинного законодавства України.

Водночас, прокуратурою міста Києва внесено припис голові Київської міської державної адміністрації Леоніду ЧЕРНОВЕЦЬКОМУ з вимогою усунути виявлені порушення бюджетного законодавства, а службових осіб Головного фінансового управління, які готували проект рішення, притягнути до дисциплінарної відповідальності.

Також, за дорученням прокурора міста Києва Євгена БЛАЖІВСЬКОГО, районними прокуратурами розпочато перевірки додержання вимог законодавства щодо забезпечення фінансування з районних бюджетів на харчування дітей у закладах освіти.