ЄС і Швейцарія скасують на кордонах ветеринарний контроль

ЄС та Швейцарія скасують ветеринарний контроль на імпорт живих тварин та продукції тваринництва на спільних кордонах.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, відповідної домовленості було досягнуто сьогодні на засіданні Змішаного ветеринарного комітету у Парижі.

Своїм рішенням сторони визнали відповідність законодавства Швейцарії та ЄС в цій сфері.

Таким чином, контроль на імпорт м’ясопродуктів та живих тварин в межах ЄС та Швейцарії не здійснюватиметься.

Водночас, ветеринарні інспекції в аеропортах Цюріха та Женеви здійснюватимуть контроль м’ясопродуктів та живих тварин, що імпортуються з третіх країн до Швейцарії, чи транзитом, до інших країн-членів ЄС.