Не сидіть довго - голова болітиме

Норвезькі дослідники вивчили проблему нападу мігрені або, простіше кажучи, головного болю, які періодично трапляються практично у кожної людини. У дослідженні було задіяно майже 70.000 осіб.

Як показала практика, люди, що ведуть малорухливий спосіб життя, схильні до мігреню.

Якщо ж люди, чия робота, наприклад, припускає тривале сидіння на одному місці, наприклад, за комп`ютером, виконували протягом дня хоч би невелику кількість фізичних вправ, ризик виникнення головних болів знижувався.

Вважається, що для того, щоб уникнути мігреню, краще всього проводити невелику розминку два-три рази на день, в якій би неодмінно були задіяні м`язи спини, шиї і, зрозуміло, кінцівки. Це дозволяє "розігнати кров", поліпшити обмін речовин і самопочуття.

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