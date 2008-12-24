Японці борються зі стресом биттям тарілок

У японців є можливість зняти стрес і поліпшити собі настрій за допомогою биття керамічних тарілок. Спеціальний автобус обладнаний бетонною стіною і підлогою, щоб "депресувальники" змогли розбити дешеві керамічні чашки, миски і тарілки.

За словами тих, хто вже позбавився депресії таким чином, це допомагає подолати напруги останніх кризових місяців.

Звичайний набір посуду для метання коштує всього 220 йєн, тобто два долари. За 10 доларів господарі закладу обіцяють хорошу фарфорову чашку, якщо це допоможе пацієнтам справитися з своїми емоціями. "Тарілкометателі" надягають захисні маски, щоб не поранити осколками обличчя.

На думку організаторів, "тарілкотерапія" має під собою глибоке наукове обгрунтування.

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