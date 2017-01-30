Стан медичної освіти в Україні оцінять за міжнародними стандартами - МОЗ

У 2017 році МОЗ України ініціює проведення на додипломному та післядипломному етапах підготовки лікарів оцінювання стану української медичної освіти у порівнянні з міжнародними стандартами, зокрема американськими, повідомили УНІАН у відомстві.

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Щорічно тестування проходять понад 55000 студентів/лікарів-інтернів, 10% з яких не складають іспит.

З метою наближення змісту та рівня української медичної додипломної та післядипломної освіти до міжнародних стандартів підготовки лікарів було вирішено включити американські тести до оцінювання студентів та інтернів.

“Якщо ми впроваджуємо західні стандарти лікування, то і стандарти освіти мають бути відповідними. Цей іспит стане об'єктивним показником стану наших навчальних програм: ми тестуємо не студентів, а нашу систему освіти”, – зауважив заступник Міністра охорони здоров'я Олександр Лінчевський.

Так, до ліцензійного інтегрованого іспиту “Крок 3. Загальна лікарська підготовка” включать субтест з надання допомоги при невідкладних станах, зміст якого базуватиметься на запитаннях іспиту USMLE (United States Medical Licensing Examination – «Екзамен з Отримання Медичної Ліцензії Сполучених Штатів Америки»).

Субтест складатиме 25% від загальної кількості завдань, винесених на екзамен: до блоку будуть включені тільки розділи, де протоколи надання невідкладної допомоги в Україні наближені до міжнародних протоколів, і не мають ніяких розбіжностей. Не зважаючи на включення субтесту, “Крок 3” пройде за графіком – 23 березня 2017 року. Результат написання субтесту на основі USMLE не впливатиме на кінцеву оцінку інтерна.

Студенти 6 курсу, які навчаються за напрямом “Медицина”, 12 травня 2017 складатимуть іспит IFOM (International Foundations of Medicine або Міжнародні основи медицини), що також базується на американському медичному ліцензійному іспиті USMLE. Це дасть можливість порівняти рівень медичної освіти в Україні з іншими країнами, перш за все зі США, але не тільки. Цей іспит проводиться у різних країнах Європи, Близького Сходу, Південної Америки тощо.

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Тестування проходитиме українською або англійською мовами. У МОЗ наголосили, що тестування IFOM не замінює ліцензійний іспит «Крок 2. Загальна лікарська підготовка», який буде проведено згідно з Графіком, затвердженим МОЗ України, 23 травня 2017 року. Студенти, які за результатами тестового іспиту IFOM отримують бал, рівний або вищий за прохідний бал американського медичного ліцензійного іспиту USMLE STEP 2, отримають від NBME сертифікат про складання тесту IFOM.

“Проведення такого оцінювання дасть можливість виявити та озвучувати проблеми, наявні в навчальних програмах ВНЗ, і, відповідно, змінити чи покращити програму підготовки з урахуванням міжнародних вимог та проаналізованих проблемних моментів”, – зазначила заступник директора Центру тестування Марина Мруга.