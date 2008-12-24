УНІАН. Українську медичну галузь врятує лише структурна реформа.

Таку думку висловили експерти в ході опитування, проведеного Київським інститутом проблем управління імені Горшеніна щодо того, які кроки необхідно здійснити для порятунку вітчизняної медицини.

Зокрема, як йдеться в переданих УНІАН результатах опитування, проректор з лікувальної роботи Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Шупика Ніна ГОЙДА зазначила, що робоча група, яка зараз працює над урядовою програмою антикризових заходів у галузі медицини, наголошує на тому, що, в першу чергу, під час кризи варто визначити найбільш соціально-значимі напрямки і сконцентрувати всі зусилля й ресурси саме на них.

„На сьогодні найгостріші проблеми – це боротьба із туберкульозом і СНІДом, серцево-судинними і онкологічними хворобами, а також охорона материнства й дитинства. Щодо загальногалузевих проблем, то варто відновити вертикаль управління в медицині, створити єдиний медичний простір, зробити прозорою систему закупівель», - підкреслила Н.ГОЙДА.

Голова Громадської ради при Міністерстві охорони здоров’я України Олег МУСІЙ висловив думку, що для системи охорони здоров’я „гіршого становища, ніж сьогодні, бути не може”. За його словами, вітчизняній медицині сьогодні як ніколи потрібна глибока структурна реформа всієї системи. „Це єдиний захід, який зможе вивести вітчизняну медицину з кризи, а вона там перебуває задовго до початку світової економічної кризи. Потрібно вибудувати абсолютно нову систему охорони здоров’я, а для цього необхідна політична воля найвищого керівництва держави, все інше – це мертвому припарки», - сказав О.МУСІЙ.

Завідувач кафедри соціальної медицини та організації охорони здоров’я Дніпропетровської державної медичної академії Валерія ЛЕХАН також наголосила на важливості проведення структурних реформ: „Криза – це ще й можливість провести структурні реформи в галузі охорони здоров’я, які останнім часом майже не здійснювались”. Вона поінформувала, що як член робочої групи особисто розробляла ініціативи з реорганізації галузі – зокрема, щодо створення медичних округів, розділенні лікарень в залежності від інтенсивності втручань тощо. „Не можу підтримати ідею скорочень в галузі, адже невідомо, хто потрапить під скорочення. Зекономити варто на утриманні непотрібних приміщень, більш ефективного використання ресурсів», - зауважила В.ЛЕХАН.

У свою чергу професор кафедри соціальної гігієни та організації охорони здоров’я по підвищенню кваліфікації керівних кадрів охорони здоров’я Національного медичного університету ім. О.Богомольця Валентин ПАРІЙ також сказав, що потрібно розпочати структурну перебудову галузі. Він висловив сподівання, що той перший крок, який зробила робоча група з підготовки постанови Кабінету міністрів про антикризові заходи в галузі охорони здоров’я, стане одним з реальних кроків щодо виходу галузі з кризи. „Потрібні кардинальні зміни: і у фінансуванні медичних послуг; і в структурі галузі і в низці питань щодо стандартизації медичних технологій, розвитку системи медичного самоврядування і так далі», - сказав він.