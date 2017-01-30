Забруднення річки Інгулець підприємствами Кривбасу загрожує життю та здоров'ю людей

Про це заявив міністр екології та природних ресурсів Остап Семерак, повідомили УНІАН у прес-службі Мінекології.

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«Через постійні скидання мінералізованих вод у річку з гірничорудних підприємств і відсутність сучасних технологій демінералізації шахтних вод, Інгулець протягом останніх десятиліть практично повністю втратив здатність до самоочищення. Є потенційні загрози для життя та здоров'я людей, для яких Інгулець є джерелом питного водопостачання», - сказав міністр.

За інформацією прес-служби, ця проблема стосується жителів Дніпропетровської, Миколаївської та Херсонської областей.

«Проблему потрібно вирішувати як із природоохоронної точки зору, так і з точки зору захисту інтересів територіальних громад. Я особисто братиму участь у здійсненні рішень із очищення Інгульця, які відпрацює робоча група при Мінекології», - заявив міністр.

Згідно з повідомленням, Семерак нагадав про принцип «забруднювач повинен платити» і запропонував представникам гірничорудних підприємств розглянути можливість використання державних еко-кредитів для встановлення сучасного обладнання, яке б дозволило суттєво зменшити скидання забруднюючих речовин у басейн Інгульця.

Також зазначається, що робоча група для вирішення проблеми забруднення Інгульця була створена 6 грудня 2016 року. До її складу увійшли представники зацікавлених центральних та місцевих органів виконавчої влади, Криворізької міськради, гірничовидобувних підприємств Кривбасу, а також галузевих наукових установ та неурядових організацій.

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За даними Мінекології, Кабмін своїм розпорядженням від 7 грудня 2016 року «Про скидання надлишків зворотних вод у р. Інгулець» надав дозвіл на здійснення скидання надлишків зворотних вод у цю річку до 1 березня 2017 року, доручивши при цьому провести промивку русла після скидання стічних вод і заходів із загального екологічного оздоровлення зазначеної річки.

Як повідомляв УНІАН, у червні 2016 року міністр екології в ході робочої поїздки до Запорізької області відвідав меткомбінат «Запоріжсталь» і зазначив, що впровадження на цьому підприємстві нових сучасних газоочисних установок із приладами автоматичного контролю за обсягами викидів забруднюючих речовин можна розглядати як пілотний проект і основу для створення загальнодержавної системи. Тоді ж він підкреслив важливість дотримання принципу «забруднювач повинен платити».