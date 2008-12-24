Влада Києва планує запровадити плату за медичні послуги

Влада Києва планує запровадити з наступного року офіційну плату за надані медичні послуги в муніципальних лікувальних закладах.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Ірена КІЛЬЧИЦЬКА після прес-конференції мера столиці.

За її словами, медицина в нашій країні вже давно не безплатна. “Всі знають, що в поліклініках і лікарнях люди за кожен візит до лікаря, за кожен укол, за кожне УЗД платять кошти”, - сказала І.КІЛЬЧИЦЬКА.

“Тому ми піднімаємо ці тарифи офіційно. Робимо в рамках Києва в лікарняних медичних закладах таку тарифікацію”, - поінформувала заступник мера, зазначивши, що при цьому близько 600 тис. киян будуть обслуговуватись у всіх медичних закладах абсолютно безкоштовно. “А ті, хто знаходиться в Києві не кияни, і ті кияни, які все одно сплачують гроші, але ці гроші йдуть в кишеню медичних працівників, то тепер ці кошти будуть надходити до каси лікарні, щоб можна було робити реконструкцію лікарень, щоб було покращення медичного обслуговування і т.д.”, - сказала І.КІЛЬЧИЦЬКА.

Презентацію відповідної програми міська влада планує провести вже в січні 2009 року.