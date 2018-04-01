Більшість батьків схильна оцінювати здоров`я своїх дітей як «дуже добре» або «добре». Проте педіатри б`ють тривогу. Все частіше дитячі хвороби стають хронічними: надмірна маса тіла, всілякі алергії, інфекції і психологічні проблеми. Одним словом, список хвороб надзвичайно довгий.

Зростаючому поколінню загрожують безліч напастей: надмірна вага, зростання алергічних захворювань, занесення інфекцій в результаті неправильних щеплень, погана поведінка і психологічні проблеми, такі як порушення концентрації уваги, а також проблеми, пов`язані з харчуванням. Деяка частина молодих людей не знає куди виплеснути свій адреналін, звідти агресивна поведінка щодо оточуючих, куріння, зловживання спиртними напоями і наркоманія.

Дослідження, проведені в Європі, вказують зокрема на три основні проблеми. Цифри такі, що на часі говорити про турботу про здоров`я нації, інакше багато європейських народів (причому з числа найосвіченіших і культурніших) доведеться до середини нинішнього століття заносити в «Червону книгу». Це не означає, що з іншими проблемами все йде благополучно, але саме в цих трьох випадках час бити на сполох.

Проблема № 1 - поява все більшого числа товстих дітей. 15 % всіх дітей від 3 до 17 років мають надмірна вага, 6,3 % страждають від ожиріння. Покоління, що йде на зміну, в цифрах виглядає так: 1,9 млн. товстих і приблизно 800 000 схильних до повноти дітей і молодих людей в одній тільки благополучній Німеччині. Ці дані означають, що порівняно з 1980-ми роками кількість дітей з надмірною вагою збільшилося приблизно на 50 % ! Кількість підлітків у віці від 14 до 17 років в порівнянні з тим, що спостерігалося 20 років тому - потроїлося.

Проблема № 2 - почастішали випадки захворювання алергією. В більшості випадків її списували на дуже чутливих батьків і лікарів-панікерів. Сьогодні вже не немає ніяких сумнівів в тому, що це серйозна проблема і навіть спостерігається тривожний приріст. Дітям, яким медики поставили діагноз «алергія» (зокрема сінна лихоманка, нейродерміт і астма), вже складає 22,9 % дітей. У кожної четвертої дитини є як мінімум одне захворювання.

Проблема № 3 - агресія. У кожній сьомій сім`ї у батьків виникає неспокій, що їхні чада брешуть, крадуть або б`ються. Такі відхилення в поведінці як, наприклад, «виникнення безпричинного гніву», «забіякуватість», «схильність до брехні», «крадіжка» відмічена у 14,8 % опитаних батьків. Причому з хлопчиками такі проблеми виникають частіше, ніж з дівчатками. У 21,4 % - це діти і молоді люди з сімей з низьким соціальним статусом.

Емоційні проблеми найчастіше виражені такими визначеннями, як «хвилюється», «нещасний або страждає від депресій», «має фобії» або «страждає від головних болів і болей у животі». Подібні проблеми частіше з`являються у дівчаток - 9,7 %, у хлопчиків цей показник не перевищує 8,6 %. Психічні розлади спостерігаються у 10,9 % хлопчиків і 8,4 % дівчаток. Кожна десята дитина страждає від різних фобій, у кожного двадцятого виявляються депресивні симптоми. У 7,9 % хлопчиків і 7,2 % дівчаток спостерігається підвищена агресивність стосовно оточуючих. У це число переважно потрапляють діти з неблагополучних сімей.

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