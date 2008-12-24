Закарпаття: відкрито медичний центр для правоохоронців «Шаян»

Міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО у Закарпатській області урочисто відкрив медично-реабілітаційний центр МВС України «Шаян».

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв’язків з громадськістю та міжнародної діяльності МВС, перерізавши символічну стрічку, міністр підкреслив важливість функціонування цього закладу, який обслуговуватиме як діючих працівників органів внутрішніх справ України, так і ветеранів ОВС та колишніх ліквідаторів аварії на ЧАЕС з числа працівників міліції.

“У Міністерстві внутрішніх справ - 500 тис. працівників, в тому числі 200 тис. ветеранів органів внутрішніх справ. Серед них - майже 80 тис. тих, хто пройшов через Чорнобиль, кілька десятків тисяч інвалідів різних груп. Саме ці люди мають потребу у спеціалізованому лікуванні”, - зазначив Ю.ЛУЦЕНКО.

Як наголосив міністр, лікування у Медично-реабілітаційному центрі МВС «Шаян» для інвалідів та ветеранів органів внутрішніх справ буде безкоштовним.

За даними ДЗГ, з 1990-х років в селі Шаян Хустського району Закарпатської області функціонує профспілковий лікувально-санаторний корпус "Шаян". Однак він мав лише готельне приміщення на 50 відпочиваючих, які там проживали, а харчуватись та лікуватись змушені були за окрему плату в інших оздоровницях. Тому в 2004 році Міністерство внутрішніх справ вирішило реконструювати існуючий санаторій "Шаян", аби він мав власну лікувально-оздоровчу базу та відповідну інфраструктуру. Реконструкція санаторію тривала чотири з половиною роки.

На сьогодні МРЦ "Шаян", основною спеціалізацією якого є лікування захворювань шлунково-кишкового тракту, окрім існуючої бази на 50 ліжкомісць, має ще й дві їдальні на 30 та 70 місць, лікувальний корпус на 100 місць, діагностичну лабораторію, поліклініку, конференц-зал, спортзал, басейн тощо.

Також МВС планує відкриття ще одного санаторно-лікувального комплексу - в розташованому поруч із Шаяном селі Велятино Хустського району. У ньому буде здійснюватися лікування на основі термальних вод. Здача об`єкту запланована вже наступного року, зазначили в Департаменті зв`язків з громадськістю.