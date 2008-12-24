У Криму створили антитютюнову коаліцію

Медичні працівники і представники екологічної громадськості створили коаліцію «Крим без тютюнового диму».

Ініціатива створення коаліції належить Кримській асоціації «Екологія і світ».

Як повідомили УНІАН у прес-службі асоціації, одним із головних завдань коаліції буде розробка і просування в Кримській автономії програми зі створення 100% вільного від тютюнового диму простору в громадських місцях.

Коаліція неформально діє з вересня цього року. Її ядро склали представники асоціації «Екологія і світ», Кримської академії наук, Асоціації медичних працівників Криму, працівники кримських республіканських установ «Центр здоров`я», «Наркологічний диспансер», «Онкологічний диспансер» і «Дитяча клінічна лікарня», а також Сімферопольського міського клінічного туберкульозного диспансеру, Міністерства охорони здоров`я Криму. Сьогодні коаліція «Крим без тютюнового диму» почала працювати офіційно. Її головою обрано головного санолога Міністерства охорони здоров`я АРК Леоніда ЛАШКА.

Учасники засновницької конференції коаліції «Крим без тютюнового диму» закликали кримчан і гостей півострова «об`єднатися в боротьбі із засиллям тютюну». «Кількість тих, хто курить в Україні, величезна: курять дві третини чоловіків (67%) і кожна п`ята жінка (20%). Щорічно куріння забирає життя близько 110 тисяч українців. Пристрасть до тютюну завдає величезної шкоди. Страждають при цьому не тільки самі курці, але й ті, хто поряд з ними. Особливу тривогу викликає зростання кількості дітей і підлітків, які курять, розповсюдження куріння серед дівчат і жінок. У Криму курять близько 400 тисяч чоловік. Середній вік починаючого курця в Криму – 12-13 років. До повноліття 82% хлопців і 72% дівчат вже мають до 40 і більше спроб куріння. Сьогодні медики оцінюють ситуацію як тютюнову епідемію», - говориться у зверненні коаліції «Крим без тютюнового диму».

Антитютюнова коаліція закликає педагогів, працівників сфери охорони здоров`я і культури, представників громадських молодіжних організацій, батьків відмовитися від куріння. «Пропонуємо оголосити 2009 рік роком «Крим без тютюну». Зробіть боротьбу з курінням своєю громадянською позицією», - наголошується у зверненні.