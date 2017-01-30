МОЗ розпочав підготовку документів для закупівлі ліків за кошти держбюджету

Міністерство охорони здоров'я розпочало підготовку необхідних документів для закупівлі ліків за кошти державного бюджету 2017 року.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі МОЗ.

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«На сьогодні укладено угоди з міжнародними організаціями та вже здійснені перші поставки лікарських засобів. Крім того, міністерство вже розпочало підготовку документів, необхідних для закупівлі ліків за кошти державного бюджету 2017 року», - йдеться в повідомленні.

В міністерстві відзначають, що у 2016 році міжнародні організації взяли на себе зобов’язання поставити засоби імунопрофілактики, лікарські засоби та медичні вироби в рамках відповідних бюджетних програм по 37 напрямках на суму понад 3 млрд грн.

«З 2015 року Міністерство охорони здоров’я почало закуповувати лікарські засоби та вироби медичного призначення через міжнародні організації. Це дозволило уникнути корупції і забезпечити українців якісними та життєво необхідними ліками», - зазначається в повідомленні.

Читайте такожФінансування усіх програм із закупівлі ліків буде збільшено – СупрунТакож в міністерстві наголосили, що значні можливості та досвід міжнародних організацій у сфері закупівель лікарських засобів та медичних виробів дозволяють використовувати бюджетні кошти прозоро та ефективно і, що більш важливо, забезпечувати якісне лікування пацієнтів в Україні.