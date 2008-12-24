Парламент ухвалив зміни до законів щодо ГМО

Верховна Рада України ухвалила в першому читанні проект закону “Про внесення змін до деяких законів України у зв’язку з прийняттям закону України “Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів”.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення даного законопроекту проголосували 413 народних депутатів з 441, зареєстрованих в сесійній залі.

Законопроектом передбачено, що екологічній експертизі підлягає документація про генетично модифіковані організми, що призначаються для використання у відкритій системі.

Державному контролю підлягають використання і охорона земель, надр, поверхневих і підземних вод, атмосферного повітря, лісів та іншої рослинності, тваринного світу, морського середовища та природних ресурсів територіальних вод, континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони республіки, природних територій та об’єктів, що підлягають особливій охороні, стан навколишнього природного середовища, а також дотримання заходів біологічної і генетичної безпеки щодо біологічних об’єктів навколишнього природного середовища при створенні, дослідженні та практичному використанні генетично модифікованих організмів у відкритій системі.

Визначено, що виробництво і використання нових штаммів мікроорганізмів та інших біологічно активних речовин, а також генетично модифікованих організмів, продукції, отриманої з використанням генетично модифікованих організмів здійснюється тільки після проведення комплексних досліджень їх впливу на здоров’я людей і навколишнє природне середовище за дозволом спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань охорони здоров’я та спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів.