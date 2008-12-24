У Росії боротимуться з пияцтвом і формуватимуть моду на здоров`я

У Росії боротьба з пияцтвом, табакокурінням і популяризація здорового способу життя стануть головними пріоритетами національного проекту "Здоров`я".

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомила міністр охорони здоров`я і соціального розвитку РФ Тетяна ГОЛІКОВА, виступаючи на засіданні Ради з національних проектів у Кремлі.

"Одним із пріоритетних напрямів національного проекту стане формування стандартів здорового способу життя... Потрібно сформувати моду на здоров`я", - сказала Т.ГОЛІКОВА.

За її словами, якщо населення відмовиться від шкідливих звичок, державі доведеться менше витрачати на боротьбу з раком, судинними і легеневими захворюваннями.

"Стан здоров`я людини лише на 10% залежить від медичного обслуговування і на 50% залежить від способу життя", - наголосила міністр.

Т.ГОЛІКОВА відзначила високу смертність від алкогольних отруєнь - майже 60 чоловік на 100 тис. населення РФ.

2% населення Росії, а це майже 3 млн. чоловік, залучені "до тяжкого і хворобливого пияцтва", зазначила вона. На її думку, в Росії потрібна кампанія з боротьби з пияцтвом і курінням.

Шкідливі звички і велика кількість дорожньо-транспортних подій є причинами великої смертності серед чоловічого населення РФ.

За її словами, росіяни-чоловіки в середньому живуть на 13 років менше за жінок.