Запорізька міськрада почала скорочувати медиків
15:13, 24 грудня 2008Країна
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Лише перший непопулярний захід
51 штатний співробітник 2-ої дитячої лікарні міста Запоріжжя зустріне новий рік в статусі безробітних. Таке рішення було ухвалене на сьогоднішній сесії Запорізької міськради.
Хоча проти даного рішення виступали профспілка і Запорізьке обласне управління охорони здоров`я.
Додамо, що таку непопулярну міру передбачало питання порядку денного про реорганізацію комунальної установи «Міська клінічна дитяча лікарня №2», що скорочує 60 ліжко-місць стаціонару, і 51-ну штатну одиницю медперсоналу.
За словами мера Запоріжжя Євгена Карташова, сьогодні депутатським корпусом прийнята перша непопулярна міра, наступного року таких буде значно більше.
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