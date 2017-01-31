Гройсман обіцяє, що з 1 лютого ціни на ліки в Україні будуть знижені

Уряд доб'ється виконання рішення про зниження цін на ліки проти гіпертонії, цукрового діабету та бронхіальної астми в Україні з 1 лютого.

Читайте такожМоз обмежив завищення цін на ліки

Про це прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив в ефірі ICTV.

"Я переконаний в тому, що з 1 лютого, коли будуть заходити нові партії ліків, ми доб'ємося і побачимо зниження цін на категорії цих ліків", - заявив він.

Коментуючи заяви про нібито неможливість забезпечення зниження ціни на ліки з 1 лютого, Гройсман зазначив, що передбачав створення дефіциту ліків, як тільки уряд почне упорядковувати ціни на лікарські засоби.

"Найголовніший парадокс полягає в тому, що в Польщі ціни на одні і ті ж ліки дешевші, ніж в Україні. Як тільки до цього парадоксу наблизилися, відразу почалися атаки на уряд. Ми будемо йти в заданому напрямку. Що стосується ліків, наше завдання - забезпечити зниження ціни за трьома категоріями - гіпертонія, цукровий діабет і бронхіальна астма", - підкреслив Гройсман.

Читайте такожГройсмана закликали не призначати держсекретарем МОЗ Шолойко, родичі якої пов'язані з фармбізнесом

Уряд визначив діючі речовини в препаратах за вище названими трьома нозологіями, взяв за аналоги препарати у п'яти сусідніх країнах і визначиві ту ж ціну в Україні, зазначив прем'єр.

"Сказали спекулянтам: "Ви більше не будете заробляти тільки на тому, що ви монополісти на цьому ринку", і поставили крапку, – підкреслив Гройсман. – Чому українці, заробляючи менше, повинні платити більше за ліки, які їм життєво необхідні?".

Читайте такожАптечні мережі завищують рекомендовані державою ціни - Госпродпотребслужба

Уряд відстежує виконання рішення щодо зниження ціни на ліки, працює спеціальна група, зазначив прем'єр-міністр.

Він зазначив, що обговорював це рішення на зустрічі з фармацевтичними виробниками, і буде ще проводити такі зустрічі.

"Рішення прийнято, його треба виконувати... Наше завдання - домогтися виконання рішення, і ми цього доб'ємося", - підкреслив Гройсман.

За розрахунками, кроки, спрямовані на своєчасне забезпечення ліками хронічно хворих, дозволять зменшити інвалідність і смертність від гіпертонії на близько 18%.