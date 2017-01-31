На медичне забезпечення ЗСУ у 2017 році буде виділено майже 353 млн грн - Міноборони

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомила речник Міністерства оборони Оксана Гаврилюк.

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«За минулий рік на медичне забезпечення Збройних сил Міністерство оборони отримало близько 258 мільйонів гривень. Майже всі ці кошти були витрачені на закупівлю медикаментів та медичного обладнання. Цього року на медичне забезпечення Збройних сил планується виділити 353 мільйони гривень, що на понад третину більше, ніж минулого року. 205 мільйонів гривень із цих коштів буде витрачено на закупівлю медикаментів, а 93 мільйони – на медичне обладнання», – сказала Гаврилюк.

Окрім того, вона додала, що Міноборони вже уклало контракт на закупівлю 60 медичних автомобілів, які були протестовані та пройшли перевірку в районі проведення АТО. А контракт на закупівлю ще 100 автомобілів буде укладено найближчим часом.

Також вона розповіла, що для посилення лікувально-евакуаційного забезпечення військ в оперативне розпорядження командування підрозділів введено мобільні лікарсько-сестринські бригади зі складу військово-медичних клінічних центрів та військових госпіталів. З метою наближення медичної допомоги до передової розгорнуто 4 військові мобільні шпиталі.