Соціологи заявляють, що понад 70% українців підтримують обов’язкове щеплення серед дітей

Про це йдеться в результатах опитування соціологічної групи "Рейтинг" щодо стану медичної сфери в Україні.

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Згідно з результатами дослідження, 77% опитаних підтримують вакцинацію дітей проти поліомієліту, кору, туберкульозу, гепатиту B, дифтерії та ін.

Не підтримують цей захід профілактики 12%, а 11% не змогли сформувати своє ставлення до такої вакцинації.

Зауважується, що рівень підтримки вакцинації дещо вищий серед міського населення, жінок, осіб старшого віку та тих, хто довіряє медичним закладам.

Водночас, запровадження обов’язкових щеплень дітям проти поліомієліту, кору, туберкульозу, гепатиту B, дифтерії та ін., за умови, що ці хвороби можуть загрожувати суспільному здоров'ю населення, підтримують 71% опитаних, не підтримують – 13%, не визначилися зі ставленням – 16%.

«Знову ж таки, цю ініціативу дещо більше підтримують міські мешканці, жінки, та ті, хто довіряють медичним закладам», - йдеться в опитуванні.

*** Опитування було проведене 12-22 грудня 2016 року. Аудиторія - населення України від 18 років. Вибірка репрезентативна за віком, статтю, регіонами й типом поселення. Вибіркова сукупність: 1500 респондентів. Особисте формалізоване інтерв’ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження: не більш ніж 2,5%.