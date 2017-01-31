Понад 40 % українців не підтримують впроваждення в країні госпітальних округів - опитування

Про це йдеться у переданих УНІАН результатах опитування соцiологiчної групи "Рейтинг" щодо стану медичної сфери в Україні.

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Серед останніх урядових ініціатив щодо реформування медичної сфери респонденти найбільше підтримують відшкодування пацієнтам витрат на ліки від діабету, астми та серцево-судинних захворювань (84%), а також запровадження обов’язково медичного страхування (64%), зазначається у прес-релізі.

Створення Центрів громадського здоров’я підтримують 58% опитаних, не підтримують 21%, 22% не змогли визначитися; запровадження стандартизованих протоколів лікування підтримують 57% респондентів, не підтримують 12%, 30% не змогли визначитися з оцінкою такої ініціативи.

Крім того, ухвалення Концепції розвитку системи громадського здоров’я підтримують 57% опитаних, не підтримують – 22%, така ж кількість не змогла визначитися з відповіддю на це питання; запровадження механізму контрактів, що зумовить підвищення зарплат лікарів, підтримують 44% опитаних, не підтримують 35%, а 21% не відповіли на це питання.

Укладання контрактів із гарантованою ціною за лікування підтримують 38% опитаних, не підтримують − 42%, не змогли оцінити – 20%.

Крім того, зазначається, що «з 64% у жовтні до 69% у грудні зріс рівень підтримки ініціативи щодо створення фельдшерської служби з метою надання першої медичної допомоги при травматичних ситуаціях, щоб врятувати життя пацієнта, доки він не отримає повноцінного і незалежного лікування у відділенні швидкої допомоги».

Водночас, практично не змінився рівень підтримки скасування наказу №33, згідно з яким бюджетні кошти виділялись медичним установам на підставі кількості лікарняних ліжок. Цю ініціативу, як і восени, підтримують дещо більше половини опитаних (58%).

Застосування процедури конкурентних, прозорих тендерів для державних закупівель певних лікарських препаратів підтримують 64%, не підтримують – 17% респондентів.

Згідно з даними соцдослідження, лише 27% опитаних вважають, що запровадження механізму укладання контрактів між пацієнтом і лікарем зі збільшенням зарплати лікарів, як мінімум, на 30% покращить якість медичної допомоги. 36% вважають, що це не матиме жодного впливу, а 16% респондентів переконані, що після цього якість допомоги погіршиться. 21% не змогли відповісти на це питання.

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Найбільше тих, хто оптимістично сприймає цю ініціативу, проживають у західних областях (33%), найменше – на сході (17%). Водночас, у східних регіонах найбільше тих, хто просто не зміг жодним чином висловити свої оцінки стосовно цих змін (37%). Також найбільша підтримка цього механізму серед тих, хто доволі часто відвідує лікарів.

Опитування особистим формалізованим інтерв’ю (face-to-face) проводилось 12-22 грудня 2016 року. Загалом було опитано 1,5 тис. респондентів віком від 18 років. Вибірка репрезентативна за віком, статтю, регіонами і типом поселення. Помилка репрезентативності дослідження становить не більш як 2,5%.