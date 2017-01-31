Зовнішнє незалежне оцінювання адаптують для людей з проблемами зору

Про це на прес-конференції в УНІАН повідомив директор Українського центру оцінювання якості освіти Вадим Карандій.

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За його словами, з 10.00 6 лютого за допомогою сервісу «Зареєструватися», розміщеному на офіційному сайті Українського центру оцінювання якості освіти, охочі взяти участь у ЗНО зможуть сформувати та роздрукувати реєстраційну картку, яка є одним з обов’язкових документів для здійснення реєстрації.

«Кардинальної зміни сама процедура порівняно з попередніми роками не містить», - сказав Карандій.

Також він зазначив, що випускники поточного року під час створення реєстраційної картки мають вказати назви навчальних предметів, за якими їм буде зараховано результати ЗНО як оцінки за державну підсумкову атестацію (ДПА).

«Результати ЗНО у 2017 році для випускників загальноосвітніх навчальних закладів поточного року одночасно будуть являтися як результатами державної підсумкової атестації за підсумками навчання в загальноосвітньому навчальному закладі, так і результатами конкурсного відбору на навчання до вищих навчальних закладів України», - роз'яснив Карандій.

Він зауважив, що перший обов’язковий предмет – це українська мова, другим обов’язковим предметом учасник може обрати математику або історію України, решту – із запропонованого переліку предметів, з яких буде проводитися тестування 2017 року.

Кожен учасник ЗНО має право скласти тести не більш ніж із чотирьох навчальних предметів. Основну сесію ЗНО буде проведено з 23 травня до 16 червня, додаткову – з 3 по 12 липня.

Учасники АТО, особи, які проживають на тимчасово окупованій території або на території, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження та не мали змоги зареєструватися в основний період, можуть з 3 до 20 травня 2017 року зареєструватися для участі в додатковій сесії.

Також Карандій повідомив, що цього року під час додаткової сесії особи з порушенням зору отримають можливість виконувати завдання сертифікаційної роботи у зошитах, текст яких надруковано збільшеним шрифтом, особам з порушенням слуху буде надано додатковий час для виконання сертифікаційної роботи.

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Крім того, він зауважив, що з 2019 року процедури ЗНО будуть адаптовані для осіб з порушенням зору, які використовували в процесі навчання шрифт Брайля.

Також Карандій повідомив, що у 2017 році для вступу до вищого навчального закладу абітурієнти подають сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 2016 та 2017 років і закликав абітурієнтів не відкладати реєстрацію на ЗНО на останній день.