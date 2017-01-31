Штаб Ахметова направив допомогу мешканцям Авдіївки

Як повідомили УНІАН у Гуманітарному штабі Ріната Ахметова, прийнято рішення доправити до Авдіївки машину мобільної бригади волонтерів..

Читайте такожПерша в 2017 році колона з гуманітарною допомогою штабу Ахметова вирушила на Донбас

В наметове містечко МНС, в якому обладнані пункти обігріву та польова кухня, доставлено 800 дорослих і 100 дитячих продуктових наборів.

Представник Штабу в Авдіївці перебуває на постійному зв'язку з МНС. "Ми готові доставляти допомогу додатково в необхідних обсягах. Авдіївці загрожує гуманітарна катастрофа – на межі замерзання система опалення. Температура повітря в 9.00 становила 22 градуси морозу. Керівництво Авдіївського коксохімічного заводу, представники влади та МНС роблять все можливе, щоб врятувати людей і підприємство, від якого залежить життя міста", - підкреслили в штабі Ахметова.

"Ми вкрай стурбовані активізацією бойових дій та гуманітарною ситуацією, що склалася останніми днями на лінії зіткнення в районі Авдіївки, Ясинуватій, а також у Макіївці та в окремих районах Донецька. Щодня надходять повідомлення про поранення мирних жителів", - зазначили в штабі Ахметова.

Читайте такожТравма війни: як допомогти дитині

Штаб вже два роки надає допомогу пораненим мирним жителям по обидві сторони лінії зіткнення і зараз готовий надати допомогу медикаментами. Співробітники Гуманітарного штабу зв'язуються з родичами постраждалих. Якщо вам відомі факти поранення мирних жителів, просимо звернутися за телефоном цілодобової гарячої лінії 0 800 509 001, підкреслили у штабі.