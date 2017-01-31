Канада передала Україні медичне обладнання на 1 млн канадських доларів

Канада передала Україні додаткову медичну допомогу у трьох контейнерах, загальна вага яких становить 27 тисяч 120 кг.

Як передає кореспондент УНІАН, церемонія передачі відбулася в Інституті травматології та ортопедії Києва.

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Посол Канади Роман Ващук розповів, що вартість нової медичної допомоги, яку Канада передає Україні, становить приблизно один мільйон канадських доларів (20,616 млн грн за курсом НБУ на сьогодні).

Кошти на цю допомогу в основному збирали в провінції Британська Колумбія. Участь в цьому процесі брали ротаріанці, які представляють Rotary World Help (Ротарі Всесвітня Допомога) та Суспільна служба українців Канади.

Як розповів дипломат, президент Суспільної служби українців Канади Роман Савицький працює над зібранням коштів і передачею Україні медичної допомоги вже понад два роки.

"Це є суспільна ініціатива. Я радий відзначити, що це показує, наскільки з цілої Канади йде допомога від заходу, з тихоокеанського регіону... аж до Атлантики", - сказав посол.

До вмісту трьох контейнерів входять предмети медичного призначення та обладнання для лікарень, а саме: операційні та оглядові столи, каталки, обладнання для невідкладної допомоги, постільна білизна, ліжка, електричні та механічні візочки для інвалідів, тренажери, центрифуги, мікроскопи та інше спорядження для лабораторій, шприци, системи для інфузій, перев'язочні матеріали та багато іншого.

Своєю чергою директор Інституту травматології та ортопедії, академік Георгій Гайко розповів, що співпраця з представниками Канади вже йде майже два роки. "Потреба (в цьому медичному обладнанні) у нас зараз велика, тому що ви знаєте про фінансові труднощі, які у нас є", - сказав Гайко.

Також президент Суспільної служби українців Канади Савицький сказав, що зазначена медична допомога буде розподілена між п'ятьма різними лікарнями. Він зазначив, що це лише початок у наданні такої допомоги. "Мені дають можливість і набагато більше привезти, але треба в першу чергу знати, що Україні потрібно, і коли я повернуся в Канаду, ми будемо складати ще наступні контейнери", - сказав Савицький.

Він додав, що остання привезена медична допомога буде направлена в лікарні Маріуполя, Києва, Полтави, Чернівців та Рівного.

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