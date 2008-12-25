Як правильно харчуватися в новорічні свята

Замість того, щоб турбуватися про збільшення маси тіла під час зимових свят, дієтологи рекомендують зосередитися просто на підтримці її у нормі, виконавши декілька нескладних стратегій, направлених на здорове харчування.

Спроба схуднути або обмежити споживання шкідливих продуктів під час Різдва і Нового року наперед приречена на провал, говорить доктор Дженніфер Вантрелль з Rush University (США). Фахівці не радять займатися "тортурами" і випробуванням волі, а закликають встановити цілком досяжну мету: зберегти свою вагу впродовж всіх вихідних. Для чого треба слідувати нескладним рекомендаціям.

Ніколи не варто сідати за святковий стіл вдома або в гостях голодним, стверджують дієтологи. Можна злегка перекусити – наприклад, з`їсти йогурт, невелику миску вівсяних пластівців або мюслі і декілька фруктів. Це допоможе уникнути переїдання на вечірці.

Споживання низькокалорійних продуктів маленькими порціями протягом дня також компенсує тяжкість від жирних і важких страв увечері. Найголовніше – їсти повільно і невеликими частинами, підкреслює доктор Вантрелль. До речі, екстремальні дієти для швидкого схуднення, які рекомендують глянцеві журнали, можуть взагалі позбавити нас свята.

Доктор Елізабет Гарднер і її колеги з відділу харчування Мічіганського університету безжально посадили мишей на жорстку дієту. А потім заражали їх різними вірусами ОРВІ і грипу.

"Красуні", що притримувалися дієти, частиною помирали або довго хворіли і одужували набагато пізніше, ніж ті, що харчувалися звичайною мишачою їжею.

Виявилось, що у організму, надірваного непосильною боротьбою з калоріями, просто немає сил виробляти потрібні антитіла. Перш за все знижується кількість клітин-кілерів, які повинні зустрічати віруси в перші хвилини їх нападу.

"Зменшення калорійності раціону, ймовірно, абсолютно безпечно протягом восьми теплих місяців, – вважає Гарднер. – Але взимку, в сезон грипу, це може виявитися фатальним".

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