Мозок незрячих бачить по-своєму

Голландські учені провели експеримент, в ході якого людина, після інсульту, що позбулася зору, без допомоги поводиря успішно пройшла імпровізовану смугу перешкод, тим самим проявивши дар так званого сліпозору.

Автор дослідження, професор Беатріс де Гельдер з Університету Тілбурга, відзначає, що її пацієнт не бачить перешкод, але в змозі обходити їх. Більш того, він опинився здатний розрізняти людську міміку.

Річ у тому, що його очі як і раніше діють, і інформація про навколишній світ поступає в мозок в обхід ушкоджених зорових центрів по альтернативних зорових трактах.

Результати проведеного голландськими ученими дослідження можуть знайти застосування в терапії пацієнтів з мозковими порушеннями.

ИноПресса