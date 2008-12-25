Ціни на ліки підвищили 7 найбільших гравців фармацевтичного ринку

Антимонопольний комітет України залучив 7 найбільших оптових фармацевтичних компаній у якості відповідачів у справі щодо необґрунтованого підвищення цін на медикаменти.

Як повідомила УНІАН прес-служба АМК, про це сьогодні заявив виконувач обов’язків голови Комітету Олександр МЕЛЬНИЧЕНКО.

За його словами, це стало черговим кроком у розслідуванні.

Зокрема, відповідні справи порушено щодо ТОВ «БаДМ» (м. Дніпропетровськ), СП «Оптима-Фарм ЛТД» (м. Київ), ТОВ «ВВС-ЛТД» (с. Хостов, Києво-Святошинський р-н), ЗАТ «Альба Україна» (м. Бориспіль), ТОВ «Вента» ЛТД (м. Дніпропетровськ), ТОВ «Аптека «Біокон» (м. Київ) та ТОВ «Інтерфарм» (м. Київ), в діях яких зафіксовано ознаки порушення конкуренційного законодавства.

Результати аналізу динаміки цін засвідчують схожу поведінку цих компаній щодо завищення вартості медикаментів - зокрема, за ціновими показниками на 18 найбільш вживаних лікарських засобів, серед яких амізон, арбідол, афлубін, доларен, ессенціале, карсил, кетанов, корвалмент, но-шпа, фезам тощо.

«Антимонопольний комітет не отримав від гравців фармацевтичного ринку достатніх доказів підставності та економічної виправданості таких дій. А схожа поведінка семи найбільших оптових компаній у вигляді встановлення підвищених цін на лікарські засоби містить ознаки порушення конкуренційного законодавства. Відтепер у новому процесуальному статусі відповідачів компанії можуть користуватися усіма передбаченими законом правами”, – сказав О. МЕЛЬНИЧЕНКО.

За його словами, комітет ретельно розгляне доводи цих великих операторів ринку і прийматиме рішення у січні 2009 р. на засадах гласності, законності та рівності. При цьому політична приналежність власника чи топ-менеджера не має жодного значення.

Як повідомляв УНІАН, у середині жовтня Антимонопольний комітет України порушив справу за фактом одночасного стрімкого підвищення цін на лікарські засоби з боку деяких операторів ринку медпрепаратів.

За наявною в АМКУ інформацією, вартість окремих препаратів зросла майже на 50%.