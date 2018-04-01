Синдром особи, вцілілої від аборту

Особи, врятовані від аборту, це ті, які з різних причин були "бажані". Професор NEY описав десять видів Синдрому Особи, Врятованої від Аборту, що відповідають десяти обстави-нам, за яких людина може вціліти. Незважаючи на те, що не в кожному випадку був аборт, однак завжди маємо справу з якоюсь формою неприйняття дитини, загрозою її існуванню перед народженням чи підриванням сенсу існування. Вціліла особа була піддана силам, які цілковито без неї вирішували питання й життя чи смерті.

ВИДИ СИНДРОМУ ОСОБИ, ВЦІЛІЛОЇ ВІД АБОРТУ

I. Смерть братів і сестер перед чи після народження дитини. Якщо жінка була п`ять разів вагітною і два рази зробила аборт; троє дітей, які живуть - це вцілілі.

II. Дітей проклинають, застосовують проти них словесне насилля, їм погрожують: "Жаль, що ти живеш!", "Я мала тебе взагалі не народити!", "Краще б я мав нове авто, ніж тебе!", "Ти ненормальний". Батьки вцілілого звинувачують його за погані речі, які сталися, і за добрі, яких не було.

III. Близнюк був убитий під час аборту.

IV. Дитина вціліла, незважаючи на справжню спробу аборту.

V. Мама вирішила зробити аборт, але з різних причин його не зробила .

VI. За статистикою народжуваність в деяких країнах дуже низька, наприклад в Україні, Боснії чи Китаї. Згідно з нав`язаною системою планування родини, напр. політикою "однієї дитини", кожний новонароджений автоматично стає вцілілим (тобто особою, яка мала дуже малі шанси народитися).

VII. Батьки задумувалися, чи не вбити дитину в матці, напр. з фінансових причин, хвороби дитини, відсутності суспільної підтримки чи "поганої статі", але цього не зробили.

VIII. Батьки не могли вирішити, зволікали аж до часу, коли було надто пізно зробити аборт.

IX. Якби батьки тільки могли, то вбили б дитину. Жінки часто кажуть:" Якби я раніше дізналася, що я вагітна...", " якби я мала гроші...".

X. Новонароджені, які живуть після аборту, напр. зробленого кесарським розтином, і залишені самі собі, помирають. Інколи їм вдається вижити.

Що може відчувати особа, яка малює таку постать?

Конфлікти, яких зазнає вцілілий, більш менш спільні для десятьох перелічених видів. Варто пам`ятати, що їх загострення, а також часта поява індиві-дуально диференційовані.

* Багато симптомів Синдрому Вцілілої Особи і Постабортного Синдрому виступає також у людей, в родині яких мав місце викидень. Однак треба виразно зазначити, що аборт і викидень - це дві різні травми.

КОНФЛІКТИ ОСОБИ, ЯКА ВЦІЛІЛА ВІД АБОРТУ

I. ПРОВИНА

Вцілілий почуває себе винним за те, що він живе, коли інші померли. Він часто відчуває, що ті більш заслуговували на життя. Йому важко наважитися, щоб його зачаті діти народилися.

Комплекс Каїна з`являється тоді, коли аборт мав місце після народження особи, коли вцілілий, як Каїн (різниця в тому, що Каїн сам убив брата, проте у вцілілого вбито його братів і сестер), живе переконанням, що всі хочуть його вбити, що він не заслуговує на життя. Йому здається, що брати і сестри загинули з причини його характеру, потреб чи поганої поведінки.

Комплекс Якова - коли особа народилася після аборту своїх братів і сестер. Вона почуває себе "дитиною-заступником", яка займає місце дитини, котра повинна була жити.

Вцілілі почувають себе винними в тому, що живуть. Оскільки вони не розвивають своїх талантів, то применшується їх почуття безпеки і вартості. Частково це пояснює збільшення самогубств серед підлітків.

II. СТРАХ

Вцілілий відчуває, що живе замість вбитої дитини, яку ідеалізують в ньому батьки. Тому він боїться відкинення. Він хоче бути близько з людьми, але боїться їх. Боїться самостійно вирішувати життєві питання. Він зв`язаний страхом з батьками, боїться пізнавати те, що його оточує. Його легко засоромити. Лякаючись бути відкиненим, він готовий відректися від своїх прагнень. Приймаючи будь-яке, навіть шкідливе, зацікавлення з боку інших часто стає членом секти. Піддається всякому насиллю: сексуальному, словесному, емоційному і фізичному. Його фрустрацію посилює свідомість, що в такий спосіб все більше він перестає бути самим собою.

Вціліла особа не раз потерпає від жахливих снів, причиною яких є наступаюча катастрофа, яка має допровадити до цілковитого знищення.

III. ПЕСИМІЗМ

Вціліла особа обтяжена нереальними очікуваннями, зазнає незадоволення з боку батьків, її рідко хвалять чи нагороджують. Вони не тішаться своїм унікальним потомком, тому і він поступово втрачає радість і мир, стає все більш апатичним і песимістичним, безнадійно дивиться в майбутнє. Йому важко виконувати обов`язки, має схильність відволікатися, не може побачити красу оточуючого світу і живе в неспокої.

Недовіряє нікому: протилежній статі, власним батькам, собі. Не визнає авторитетів. Не вірить, що хтось йому може допомогти.

IV. ПОРУШЕНА ІДЕНТИЧНІСТЬ ВЛАСНОЇ ОСОБИ

Вціліла особа отримує багато різних вказівок з боку батьків, які спричинюють в ній неспокій і сумніви. Піддається словесному насиллю. Повторює собі всі негативні речі, спрямовані в її адресу. Старається задовольнити інших протягом більшої частини свого дитинства, а коли підросте - буває часто сердитою. Дуже часто ставить надокучливі запитання багатьом особам: "Чи ти мене любиш?", "Чи я тобі подобаюся?". Не знає, хто вона і не розуміє себе. Неспроможна відповісти за власне жит-тя. Не дбає про себе. Часто хворіє на анорексію (неможливість їсти) чи булімію (ненаситність).

Оскільки в неї комплекс меншовартості, вона неспроможна боротися з життєвими труднощами. Вона нетерпима, і їй важко вчитися на помилках. Несвідомо повторює в дорослому житті ті конфлі-кти, яких зазнала у дитинстві.

V. ВІДСУТНІСТЬ ОСОБИСТИХ ЗВ`ЯЗКІВ З БОГОМ

Якщо вцілілий взагалі вірить у Бога, то Він для нього є Богом-катом, який, наче бездушний бухгалтер чи поліцейський, у страшний спосіб карає за кожну його помилку. Вцілілому важко прийняти з радістю факт, що хтось (Ісус) помер за нього з любові. Він дуже скептично ставиться до Бога як люблячого і всемогутнього Отця. Це породжує в ньому безнадійність, безпорадність і неминучу самотність.

VI. НАСЛІДКИ ШТУЧНОГО ВИГОДОВУВАННЯ

Штучне вигодовування часто у випадку вцілілих спричинює те, що дитина позбавлена необхідних органічних речовин, які відповідають за будову білої субстанції в мозку, а також за розвиток периферичних нервів. Це означає, що діти, яких не годували грудьми, не такі швидкі, здорові, спритні та інтелігентні, як би це могло бути.

Конфлікти, спричинені тим, що особа вціліла від аборту, мають великий вплив на її щоденне функціонування. Щоб зберегти відносний спокій і рівновагу, вона послуговується захисними механізмами - маскується.

Діти дізнаються про те, що вони вціліли у різний спосіб, Інколи почують те від своїх батьків чи від інших осіб безпосередньо, або підслухавши розмову. Діти зв`язані зі своїми батьками, що живуть з ними, іі так підсвідомо відчувають, що щось не так. Неодноразово спогади, які є в підсвідомості, дають про себе знати в снах.

Тут опис сну 7-літньої дівчинки, яка потрапила на терапію разом з батьками, бо вони непокоїлися її безсонням і страхітливими снами. її сон виглядав так: ця дівчинка грається на пляжі з трьома іншими дітьми. Несподівано їх усіх присипає пісок. Вона вижила, а троє інших загинули. Під час терапії виявилося, що у матері перед зачаттям були викидні трьох дітей, про що дівчинка не знала.

Історія 4-літньої Михайлини: Коли вона була ще немовлям, її удочерили і вона про це не знала. Одного дня вона принесла до своєї матері, яка її удочерила, такий малюнок: голова дитини і якась жінка з цвяхом у руці наближала свою руку до цієї голови. Мати запитала Михайлину: "Як ти вважаєш, чи ця дитина з малюнка може пробачити цій жінці?" "Ні, тому що вона вбила мене" - відповіла дівчинка. Під час терапії виявилося, що, колі біологічна мама була вагітною Михайлиною на шостому місяці, сама пробувала зробити аборт за допомогою спиць до в`язання. Ні Михайлина, ні мама, яка її удочерила, раніше про це не знали.

Також відомий випадок з хлопчиком, який бачив у галюцинації четверо малих дітей (йому поставили діагноз - шизофренію), це були брати і сестри, абортовані перед його зачаттям.

ПІДСУМОК СИНДРОМУ ОСОБИ, ЯКА ВЦІЛІЛА ВІД АБОРТУ:

• Першим правом людини є право на життя. Однак багато людей є "бажаними" як заступні, або вибрані діти.

Вціліла особа:

• була піддана силам, які цілком без неї вирішували ЇЇ питання життя чи смерті,

• переживає багато конфліктів, які обтяжують її психіку,

• надягає маски, щоб отримати зацікавлення і розпрощатися з агресією,

• свідомо чи підсвідомо часто ставить такі запитання:

"Як мені жити, коли мої батьки повбивали моїх братів і сестер?" "Як мені жити, коли вони задумувались над моїм абортуванням?"

Особа, яка вціліла, залишається такою на все життя. Так само, як на все життя люди є алкоголіками. Але алкоголіком можна бути таким, який п`є, або тверезим. Подібно і вцілілий може бути зневоленим і знищеним, або свідомим своїх ран та вільним і оздоровленим.

(Витяг з книги Вітольда Сімона "Аборт: причини та наслідки")

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