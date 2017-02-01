Більшість українців не довіряють новинам про реформи в медицині - опитування

Про це йдеться у переданих УНІАН результатах опитування соціологічної групи "Рейтинг" щодо стану медичної сфери в Україні.

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Згідно з опитуванням, до такої інформації, яка поширюється в інтернеті, з довірою ставиться 36% респондентів, натомість 39% не довіряють їй, а 26% не змогли оцінити свій рівень довіри до медичних новин з інтернету.

До новин про зміни в медичній галузі в друкованій пресі з довірою ставляться 29% опитаних, з недовірою – 56%; медичним новинам на радіо довіряють 27% опитаних, не довіряють – 52%.

Серед жителів заходу України найбільше тих, хто довіряє новинам про зміни в медичній галузі в усіх видах ЗМІ. Найменше таких людей серед жителів сходу.

Молодь більше довіряє подібній інформації з мережі інтернет, старше покоління - з телебачення. Жінки дещо більше довіряють таким новинам на телебаченні, аніж чоловіки.

Крім того, у дослідженні значиться, що службі швидкої медичної допомоги у своєму регіоні довіряють 74% опитаних, не довіряють – 22%. Медичним закладам (поліклініки, лікарні) довіряють 57%, не довіряють – 36%; аптекам довіряють 55%, не довіряють – 38%. Водночас 76% респондентів довіряють місцевій пожежно-рятувальній службі, 14% – не довіряють; поліції довіряють 48% опитаних, не довіряють – 45%.

*** Опитування було проведене 12-22 грудня 2016 року. Аудиторія - населення України від 18 років. Вибірка репрезентативна за віком, статтю, регіонами і типом поселення. Вибіркова сукупність: 1500 респондентів. Особисте формалізоване інтерв’ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,5%.