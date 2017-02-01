Понад 40% українців мають до трьох захворювань - опитування

Про це йдеться у переданих УНІАН результатах опитування соціологічної групи "Рейтинг" щодо стану медичної сфери в Україні, проведеного 12-22 грудня 2016 року.

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Згідно з даними дослідження, 17% респондентів зазначили, що страждають від понад чотирьох хвороб. Натомість третина заявила, що не мають жодних проблем із здоров’ям на даний час.

«Стан здоров’я залежить від віку - чим старші респонденти, тим більше серед них тих, кого хвилюють захворювання. Чоловіки менше скаржаться на своє здоров’я, аніж жінки», - йдеться у прес-релізі за результатами дослідження.

Зазначається, що 27% опитаних перевіряли серце та судини 2016 року, ще 16% заявили, що проходили подібні обстеження 2015 року, 20% - більш ніж два роки тому, а 12% - понад чотири роки тому. 18% взагалі не перевіряли стан серцево-судинної системи.

Найбільше тих, хто 2016 року перевірявся на наявність серцево-судинних захворювань, серед мешканців півдня (31%) та сходу (40%) України. Натомість чверть опитаних жителів західних областей взагалі ніколи не проходила подібних обстежень.

«Знову ж таки, серед осіб старшого віку більше тих, хто проходив подібні перевірки цього року (2016), аніж серед молоді. Також подібних респондентів більше серед жінок, аніж серед чоловіків», - говориться у повідомленні.

Крім того, зазначається, що дві третини опитаних не приймають ліків або вітамінів для лікування чи запобігання серцевих захворювань, третина – приймають. 42% жінок вживають «серцеві» ліки, а серед чоловіків таких лише 22%.

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Половина опитаних старше 51-го року також приймають подібні препарати. Серед тих, хто часто звертається до лікарів або цього року проходив обстеження серцево-судинної системи, таких майже дві третини.

Загалом у ході дослідження особистим формалізованим інтерв’ю (face-to-face) було опитано 1,5 тис. респондентів віком від 18 років. Вибірка репрезентативна за віком, статтю, регіонами і типом поселення. Помилка репрезентативності дослідження становить не більш як 2,5%.