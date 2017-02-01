В Україні знижується рівень захворюваності на грип та ГРВІ - епідеміологи

Як повідомили УНІАН у Центрі грипу та гострих респіраторних вірусних інфекцій Міністерства охорони здоров’я України, найвищий показник захворюваності зареєстровано у Київській області, найнижчий – у Тернопільській.

На звітному тижні (з 23 по 29 січня) темп приросту хворих серед дорослих зменшився на 19%, а серед дітей до 17 років збільшився на 7%. Перевищений епідемічний поріг зафіксовано тільки у Волинській області, перевищення на 22,2%.

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За минулий тиждень на грип та ГРВІ захворіло 181 729 осіб, з них 62,4% – діти віком до 17 років. Госпіталізовано 6 114 осіб – 3,4% від захворілих. Показник захворюваності на грип та ГРВІ на 4,5% менший за попередній.

Протягом звітного тижня РНК вірусів грипу визначено в 11 областях (Волинській, Житомирській, Запорізькій, Івано-Франківській, Кировоградській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Хмельницькій, Черкаській). У цьому епідсезоні серед позитивних знахідок домінує штам вірусу грипу типу А(H3)сезонний, що визначений у 78,7%.

При вірусологічних дослідженнях матеріалів від пацієнтів підозрою на грип та ГРВІ у структурі виявлених респіраторних вірусів методом імунофлюоресцентної мікроскопії домінують РС-віруси (38 %), також визначені віруси парагрипу (27%), аденовіруси (23%), грипу типу А (12%).

За тиждень зареєстровано три летальні випадки від грипу: два у Кіровоградській та один у Сумській областях.

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Активність грипу серед країн європейського регіону в порівнянні із попереднім тижнем не змінилася та знаходилась на різних рівнях. Угорщина повідомила про дуже високу інтенсивність, у 5 країнах зареєстрована висока інтенсивність, в 26 – середня і в 11 – низька інтенсивність.

Переважна більшість визначених вірусів грипу віднесені до типу А з абсолютним переважанням серед субтипованих вірусів до підтипу A(H3N2) – 98%.

Більшість лабораторно підтверджених випадків грипу серед госпіталізованих зареєстрована в осіб у віці 65 років та старше.