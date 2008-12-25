Недоспаність б`є по серцю

Брак сну може призвести до серцево-судинним захворюванням, заявили учені.

Згідно з даними дослідження, проведеного ученими з Університету Чікаго, брак сну може сприяти відкладенню кальцію в серцевих артеріях, що веде до утворення закупорок, які згодом можуть відірватися і привести до інсульту.

В середньому брак однієї години сну на добу збільшує накопичення кальцію в коронарних судинах на 16%, встановили дослідники.

У групі з 495 чоловіків і жінок у віці від 35 до 47 років у 27% з тих, хто спав менше п`яти годин на добу, були виявлені закупорки в серцевих судинах. З тих, хто спав рекомендовані п`ять-сім годин на добу, подібні тромби були виявлені тільки у 11%, а у тих, хто спав більше семи годин на добу, таке явище спостерігалося лише у 6%, відзначають автори дослідження.

"Ми абсолютно не чекали виявити такий взаємозв`язок і тим паче, що він виявився таким істотним", - відзначила Діана Лудердейл, професор Університету Чікаго, що спеціалізується на вивченні стану здоров`я населення.

korrespondent.net