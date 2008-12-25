Домашні тварини допомагають подолати стрес

Студенти можуть захистити себе від стресових ситуацій під час сесії або життєвих труднощів за допомогою домашніх тварин. Користь від чотириногого улюбленця вже доведена для психо-емоційного стану літніх або важко хворих людей, але тепер фахівці Університету штату Огайо /США/ виявили, що і молоді люди відчувають себе краще, якщо мають кішку або собаку. Серед 350 студентів університетів і коледжів майже чверть опитаних повідомили, що тварини допомагають їм подолати важкі обставини в житті. Хлопці і дівчата, що мають домашніх тварин, у меншій мірі були схильні до самоти або депресії. Психологи упевнені, що тварини позитивно впливають на психіку навіть молодих і здорових людей.

Студентські роки – це веселий, але часом і дуже стресовий час для молоді, особливо коли неповнолітні діти покидають рідну домівку і починають жити самостійно. За таких умов чотириногий друг може стати порятунком від почуття ізоляції і надати сприятливу дію на психічне здоров`я людини. Крім того, як зазначають експерти, наявність собаки - це відмінний спосіб підтримати фізичну активність, а хороше фізичне самопочуття багато в чому визначає і розумове здоров`я.

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