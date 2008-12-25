Домашні тварини допомагають подолати стрес
Надто підліткам
Студенти можуть захистити себе від стресових ситуацій під час сесії або життєвих труднощів за допомогою домашніх тварин. Користь від чотириногого улюбленця вже доведена для психо-емоційного стану літніх або важко хворих людей, але тепер фахівці Університету штату Огайо /США/ виявили, що і молоді люди відчувають себе краще, якщо мають кішку або собаку. Серед 350 студентів університетів і коледжів майже чверть опитаних повідомили, що тварини допомагають їм подолати важкі обставини в житті. Хлопці і дівчата, що мають домашніх тварин, у меншій мірі були схильні до самоти або депресії. Психологи упевнені, що тварини позитивно впливають на психіку навіть молодих і здорових людей.
Студентські роки – це веселий, але часом і дуже стресовий час для молоді, особливо коли неповнолітні діти покидають рідну домівку і починають жити самостійно. За таких умов чотириногий друг може стати порятунком від почуття ізоляції і надати сприятливу дію на психічне здоров`я людини. Крім того, як зазначають експерти, наявність собаки - це відмінний спосіб підтримати фізичну активність, а хороше фізичне самопочуття багато в чому визначає і розумове здоров`я.