Чи будуть фінансуватися солотвинські алергологічні лікарні?

Голова Закарпатської облдержадміністрації Олег ГАВАШІ та голова Закарпатської обласної ради Михайло КІЧКОВСЬКИЙ направили міністру фінансів Віктору ПИНЗЕНИКУ термінову телеграму з прохання передбачати у проекті державного бюджету на 2009 рік фінансування унікальних алергологічних лікарень, що функціонують у селищі Солотвино.

Про це кореспонденту УНІАН повідомила співробітник відділу зв’язків із громадськістю Закарпатської облради Ганна РОМАНЕНЧУК.

За її словами, у телеграмі йдеться про те, що у підземних відділеннях обласної і республіканської алергологічних лікарень у сел. Солотвино Тячівського району для лікування астми та алергічних захворювань активно застосовувалися методи спелеотерапії. Однак через затоплення шахти №9 Солотвинського солерудника функціонування підземного відділення республіканської алерголікарні було припинене. Така ж ситуація склалася і з обласною алергологічною лікарнею, що застосовує методи спелеотерапії в шахті №8.

«Солотвинський солерудник є стратегічним підприємством, підпорядкованим Мінагрополітики України. Через відсутність належної державної підтримки, катастрофічний приток підземних вод та аварії останніх років стала неможливою подальша експлуатація Солотвинського солерудника, а отже й підземних відділень алергологічних лікарень. Усе це ще більше поглибить соціальну напругу як в регіоні, так і серед хворих на бронхіальну астму з усієї України. Останні вже неодноразово проводили акції протесту — перекривали автомобільну дорогу державного значення та залізницю тощо», — наголошується в телеграмі.

Керівники регіону зазначають, що Міністерство охорони здоров’я України звернулося до Міністерства фінансів України з проханням передбачити в держбюджеті на 2009 рік кошти у сумі 29 млн. грн. на функціонування вказаних лікарень. Передбачалося також будівництво нової шахти для проведення лікування методом спелеотерапії.

«Однак, як стало відомо, Кабінетом міністрів України в проекті бюджету на 2009 р. ці видатки не передбачені. Саме тому М.КІЧКОВСЬКИЙ та О.ГАВАШІ в невідкладному порядку попросили міністра фінансів України ПИНЗЕНИКА посприяти внесенню змін до проекту держбюджету-2009 в частині виділення вказаних коштів. Адже тільки таким чином запрацюють згадані унікальні лікарні в смт.Солотвино, і понад 2 мільйони наших співвітчизників зможуть отримати рятівне для них лікування», — сказала А.РОМАНЕНЧУК.

Довідка УНІАН. 9 грудня 2008 року Територіальне управління Держгірпромнагляду в Закарпатській області звернулося до Державного Комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду з проханням відновити відкачування води з шахти №9 Солотвинського солерудника через те, що солерудник може повністю затопити.

До цього часу у лікувальних відділеннях шахт №8 і 9 Соотвинського солерудника щорічно отримували допомогу близько 6,5 тисяч хворих на бронхіальну астму. Загалом тут уже пролікувалися понад 90 тисяч тяжкохворих на бронхіальну астму, зокрема, близько 30 тисяч дітей. Всього ж такого лікування потребують, за даними Міністерства охорони здоров`я України, близько 2 мільйонів українців.