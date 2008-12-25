У Євпаторії - вже 13 загиблих
11:46, 25 грудня 2008Країна
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Кількість жертв може збільшитися
Кількість загиблих унаслідок вибуху в житловому будинку в Євпаторії досягла 13 чоловік. Врятовано 20 чоловік.
Про це УНІАН повідомили в прес-службі Ради міністрів.
Рятувальники припускають, що по мірі розбирання завалів кількість жертв може збільшитися. Під завалами можуть знаходитися ще майже 60 чоловік.
Причини вибуху з`ясовуються.
Як повідомляв УНІАН, вибух у Євпаторії по вулиці Некрасова, 67, у п`ятиповерховому шестипід`їзному 95-квартирному житловому будинку (1965 року забудови) стався 24 грудня близько 22.00.
Аварійно-рятувальні роботи здійснюють 550 чоловік і 50 одиниць техніки.
На місце трагедії відбули Президент України Віктор ЮЩЕНКО і прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО.
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