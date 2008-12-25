В Україні знизилася малюкова смертність

За 9 місяців поточного року в Україні померло 3783 дитини віком до 1 року, що майже на 100 дітей менше ніж у минулому році.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства охорони здоров`я України.

Зниження рівня малюкової смертності на 4,5% порівняно з аналогічним періодом минулого року зумовлено зменшенням на 150 випадків смерті дітей у віці старше 1 місяця.

Це однозначно позитивний результат педіатричної служби та служби сімейної медицини, профільних кафедр вищих медичних навчальних закладів освіти.

Зокрема, спеціалісти відзначили, що відбулось зниження рівня тих захворювань, які відносяться до попереджуваних причин малюкової смертності. Хоча, як зазначила заступник начальника Управління материнства, дитинства МОЗ України Валентина Педан, головним завданням медиків, насамперед, завжди залишатиметься своєчасне надання адекватної первинної медико-санітарної допомоги, яка не потребує госпіталізації, а також вживання заходів по запобіганню ускладнень, які можуть призвести до смерті.

Необхідно посприяти покращенню діяльносіь первинної ланки щодо якості медичного спостереження за дітьми віком до 1 року, щоб не лише фіксувати кількість обов`язкових медичних профілактичних оглядів та записів у медичній документації, а проведити якісну просвітницьку роботу з сім`єю.